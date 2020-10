Astro's Playroom è ricco di citazioni tra God of War, DualShock, Uncharted

Il gioco preinstallato su PlayStation 5 è stato oggetto di molti video gameplay in questi giorni e noi stessi vi abbiamo proposto un approfondimento su Astro's Playroom e il DualSense, tuttavia alcuni filmati (tra cui quello di IGN USA) si focalizzano anche su altri aspetti del gioco... tra cui gli easter egg a tema PlayStation.

Astro's Playroom sembra essere ricchissimo di citazioni tratte da giochi Sony, in particolar modo è possibile notare tra gli accessori in vista anche un DualShock e il cameo di personaggi estremamente riconoscibili come Kratos di God of War e Uncharted di Nathan Drake, oltre a riferimenti a serie come Tomb Raider e Metal Gear Solid.

Astro's Playroom, sviluppato da Sony Japan Studios, è il gioco pensato per permettere ai possessori di PS5 di prendere confidenza con i controlli del DualSense e con il nuovo controller, un platform della durata di 4/5 ore, con diversi segreti nascosti e un gameplay semplice, essenziale ma non per questo poco interessante, come dimostrano i numerosi hands-on pubblicati a inizio settimana.

