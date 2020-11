Astro's Playroom, sequel o Astrobot per PSVR2? Teaser dal Trofeo di Platino

Nel corso del mese di ottobre, il team di sviluppo aveva promesso una sorpresa in Astro's Playroom riservata ai giocatori determinati a dare la caccia a tutti i segreti nascosti nel titolo.

Ebbene, con PlayStation 5 finalmente nelle mani di moltissimi videogiocatori, quest'ultima potrebbe essere stata avvistata dagli utenti più abili. Su Resetera infatti, la community segnala come particolarmente interessante la descrizione del Trofeo di Platino di Astro's Playroom. Quest'ultimo, ottenibile come di consueto sbloccando tutti gli altri Trofei del gioco, riporta infatti la dicitura "Ci vediamo nella nostra prossima avventura". Nell'icona di riferimento del riconoscimento, troviamo il piccolo Astro che saluta il pubblico con un occhiolino e facendo bella mostra delle sue tre dita.

Il riferimento ad una nuova produzione con la piccola icona Japan Studio come protagonista non sembra essere difficile da immaginare. Del resto, già il team di sviluppo ha offerto alcuni indizi su di un imminente ritorno di Astro su PS5 dopo l'esperienza con Astro's Playroom. In attesa di un annuncio ufficiale, le ipotesi più realistiche sono sostanzialmente due. Da un lato un Astrobot: Rescue Mission 2 che possa eventualmente accompagnare il lancio di un potenziale PlayStation VR 2, la cui esistenza non è ad oggi però stata mai confermata da Sony. Dall'altro un eventuale espansione o sequel dello stesso Astro's Playroom.