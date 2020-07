Astro's Playroom, Sony conferma: è un gioco PS5 completo con tante ore di gameplay

Durante l'ultima presentazione del DualSense di PS5 organizzata a margine della Summer Game Fest, Geoff Keighley ha provato Astro's Playroom e ricevuto la conferma da Sony che non si tratterà di una semplice tech demo ma di un videogioco nextgen vero e proprio.

Prima di discutere della strategia nextgen di Sony e del supporto a PS4 con Eric Lempel, Keighley ha potuto provare in anteprima alcuni dei livelli di Astro's Playroom. Nel corso della prova, il giornalista ha specificato che il titolo non rappresenterà una semplice "vetrina tecnologica" delle funzionalità del DualSense e di PS5 ma fornirà un'esperienza ludica del tutto rapportabile a quella di un platform con una longevità teorica di diverse ore.

Come testimoniato dalle ricche scene di gameplay che impreziosiscono la parte centrale dell'ultimo evento digitale sul DualSense di PS5, Astro's Playroom comprenderà diverse ambientazioni che faranno leva sulla curiosità degli utenti. Tramite i numerosi livelli che andranno a comporre la stratificata esperienza ludica del nuovo progetto del Team Asobi di Japan Studio, i giocatori su PlayStation 5 avranno modo di familiarizzare con le funzioni del controller DualSense come il feedback aptico e i grilletti adattivi, ma anche il microfono integrato che, a detta di Keighley, "dialogherà" con il Tempest Engine di PS5 per armonizzare il sottofondo audio dei giochi nextgen.

Come specificato da Sony all'annuncio di Astro's Playroom, il platform del Team Asobi sarà incluso gratuitamente in tutti i bundle di PlayStation 5 in arrivo a fine 2020.