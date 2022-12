Dopo Astro's Playroom, Team Asobi sarebbe alle prese con un nuovo titolo mobile

Quante sorprese continua ad avere in serbo per noi questo 2022 ricco di tanti contenuti e annunci. Il nuovo anno è ormai alle porte ma, ciò nonostante, emergono ulteriori informazioni anche sul fronte Sony, anche in seguito alle cartoline di Natale che svelerebbero nuovi giochi PlayStation. Al centro di queste informazioni vi è Team Asobi.

Nelle ultime ore, infatti, sono emersi alcuni dettagli circa una proposta di lavoro proveniente dal team dietro alla creazione di Astro's Playroom e non solo. Stando alle ultime notizie, dunque, Team Asobi sarebbe alla ricerca di una figura professionale - in particolare, un producer - per un titolo ancora sconosciuto. Quindi, si tratterebbe di un progetto non ancora annunciato facente parte dei PlayStation Studios.

Tuttavia, i dettagli non finiscono qui: questo nuovo prodotto prevede la collaborazione di uno studio di sviluppo esterno a Team Asobi e, soprattutto, sarebbe destinato ad approdare su piattaforme mobile. Non si sa se sarà relegato al solo ecosistema Android, iPhone o entrambi, ma si cominciano ad intravedere all'orizzonte le prime importanti mosse di Sony sul fronte delle produzioni mobile, andando così ad espandere la propria influenza anche in un settore dapprima considerato ai margini dei piani PlayStation.

L'annuncio di lavoro in questione prevede che venga assunto un Mobile Game Producer, quindi un membro che possa contribuire alla creazione di questo titolo mobile con uno sviluppatore esterno. Non vi sono informazioni su quella che dovrebbe essere la software house in collaborazione con Team Asobi, il che lascia pensare che non sia stato ancora trovato il team ideale con cui stringere tale sodalizio.

Intanto, anche sul fronte delle produzioni già esistenti e rilasciate dal creatore di Astro Bot Rescue Mission e non solo emergono continuano ad esservi dei lavori dietro le quinte: basti pensare, infatti, all'aggiornamento a sorpresa di Astro's Playroom avvenuto negli scorsi mesi. In conclusione, non è da escludere che Team Asobi stia continuando a lavorare al titolo già uscito su PlayStation 5 che ha saputo entusiasmare i fan della nuova ammiraglia di casa Sony.