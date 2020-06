Solar Ash, Destruction AllStars e tutti i giochi indie annunciati all'evento PS5

L'evento dedicato ai giochi PlayStation 5 si è ormai concluso e, oltre a permetterci di dare un primo sguardo a Spider-Man Miles Morales e ad Horizon Forbidden West, ha fatto da palco per gli annunci di alcuni titoli indipendenti in sviluppo presso team più o meno noti.

Astrobot Playroom

Si tratta di un nuovo capitolo dedicato al robottino che ha incantato tutti i possessori di PlayStation VR su PS4. Sebbene non siano stati forniti molti dettagli sul gioco, pare si tratti ancora una volta di un platform, anche se in questo caso non dovrebbe essere coinvolta la realtà virtuale.

Bugsnax

In arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (solo su Epic Games Store), Bugsnax è un particolare titolo ambientato sull'isola Snaktooth. Il giocatore dovrà vestire i panni di una buffa creatura il cui compito è quello di catturare e catalogare tutti i mostriciattoli che si aggirano per la mappa.

Solar Ash

Sviluppato dagli autori di Hyper Light Drifter e pubblicato da Annapurna Interactive, Solar Ash è un platform tridimensionale con una certa attenzione al comparto narrativo. Il gioco è in arrivo nel corso del 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC e, stando alle parole degli sviluppatori, trarrà vantaggio dal velocissimo SSD della console next-gen Sony.

Goodbye Volcano High

In sviluppo presso KO_OP, Goodbye Volcano High è invece un titolo interamente basato sul comparto narrativo che promette numerosi finali alternativi e diverse storyline. Gli sviluppatori hanno anche dichiarato che grazie al DualSense di PS5 si potrà vivere la storia in un modo mai visto prima. Il gioco arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Destruction AllStars

Destruction AllStars sembra portare all'ennesima potenza lo stile di gioco visto in Rocket League. In questo gioco non bisognerà giocare con una palla e i protagonisti dovranno eliminarsi nel modo più brutale possibile utilizzando il loro veicolo oppure scendendo dai propri bolidi e muovendosi agilmente per l'arena. Il gioco è in arrivo esclusivamente su PlayStation 5.

STRAY

Altro gioco pubblicato da Annapurna Interactive, STRAY mette i giocatori nei panni di un agile gatto che deve muoversi furtivamente in una città popolata da cyborg. L'obiettivo del felino è quello di risolvere un antico mistero e ad accompagnarlo per tutta l'avventura sarà un piccolo drone. Il titolo arriverà nel corso del 2021 solo su PlayStation 5 e PC (Steam).