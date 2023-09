Astrolander è una nuova esclusiva PS5 sviluppata da un ragazzo di 13 anni!

Astrolander è una nuova esclusiva PlayStation 5 in arrivo nel 2024, il gioco sta ottenendo una notevole visibilità in queste ore sui social media a causa di un motivo ben preciso: Astrolander è sviluppato dal tredicenne Max Trest. Incredibile, vero?

Max Trest è un ragazzo di 13 anni che sta sviluppando con la sua etichetta (Lost Cartridge Creations) questo gioco esclusivo per PlayStation 5, un videogioco di stampo arcade con razzi, paperelle di gomma, robot e chi più ne ha più ne metta!

Astrolander sfrutta anche le caratteristiche del DualSense come il microfono e il feedback aptico, ad esempio tramite l'altoparlante è possibile utilizzare il soffio per "scacciare" le papere di gomma. Caratteristiche non di poco conto se pensiamo alla giovanissima età dello sviluppatore.

Il trailer di annuncio di Astrolander è stato ricondiviso sui canali social di PlayStation ed ha catturato anche l'attenzione di Shuhei Yoshida, fiero sostenitore dei giochi indie su PS4 e PS5. Il gioco ha ottenuto una buona visibilità in queste ore, una vetrina importante per un videogioco sviluppato da un autore davvero giovanissimo ma che ha dimostrato di avere ottime capacità artistiche e tecniche.

Astrolander esce nel corso del 2024 solo su PlayStation 5, la data di lancio non è ancora stata ufficializzata.