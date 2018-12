Astronavi di Starlink: vediamo nel dettaglio la seconda versione di Lance

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato un video di Lance, astronave della flotta di Starlink Battle for Atlas: l'astronave in questione possiede però una variante cromatica (chiamata V2) che presenta uno schema di colori differenti, ve la presentiamo in questa nuova clip.

Lance viene definita "astronave ottimizzata per gli scontri, rapida e maneggevole, difficile da distinguere nel buio dello spazio profondo". La seconda variante presenta con una colorazione scura impreziosita da dettagli di colore verde militare e giallo, un design sicuramente aggressivo.

Realizzati con una qualità costruttiva di fascia premium e una attenzione altissima per i più piccoli dettagli, le navicelle di Starlink Battle for Atlas hanno tutte le carte in regola per conquistare il pubblico e in particolar modo per far breccia nel cuore dei giovanissimi. Con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, Starlink Battle for Atlas e i singoli modellini potrebbero essere una buona idea regalo per Natale, quale miglior occasione per avvicinarsi al mondo dei Toys to Life?

Lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas include il gioco, supporto per il controller, poster, la navetta Zenith, il pilota Mason Rana e le armi Shredder, Flamethrower e Frost Barrage, il set è in vendita su Amazon al prezzo di 39.99 euro su PS4 e 49.99 euro in versione Xbox One. La versione per Nintendo Switch (39.99 euro) include invece la navicella Airwing, i piloti Fox McCloud e Mason Rana, le armi Flamethrower e Frost Barrage, le versioni digitali dell'astronave Zenith con arma Shredder e infine la missione esclusiva dedicata a Star Fox.