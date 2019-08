Astroneer annunciato per PS4 con un trailer; arriverà in autunno anche in edizione fisica

Nel corso del panel tenutosi al Pax West 2019, Gearbox Publishing ha annunciato che Astroneer verrà pubblicato anche su PlayStation 4 il prossimo 15 novembre. Il sandbox cooperativo di System Era Softworks ambientato nei mondi più remoti dell'universo lanciato su Xbox One e PC lo scorso mese di febbraio, dopo un lungo periodo in Accesso Anticipato.

Per l'occasione verrà pubblicato anche in edizione fisica sia su Xbox One, sia su PlayStation 4. Coloro che decideranno di preordinarlo dallo Store digitale di casa Sony riceveranno in regalo un tema esclusivo per la dashboard. Astroneer per PS4 vanterà una tuta e un visore esclusivi e anche l'atteso aggiornamento "Explorer" previsto sulle altre due piattaforme nel corso del mese di settembre, che introdurrà nel titolo il jetpack, il jump-jet, nuovi oggetti e la fotocamera in gioco. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer d'annuncio che potete visionare in cima a questa notizia.

Per chi non lo sapesse, Astroneer è un gioco di sopravvivenza ambientato nel XXV secolo, un'epoca di scoperte intergalattiche che portano i pionieri delle stelle, chiamati Astroneer, ad esplorare i confini estremi della galassia, rischiando la vita in ambienti ostili per svelare i misteri dell'universo. I giocatori possono cooperare formando squadre da un massimo di 4 componenti per costruire basi sulla superficie o in profondità, creare veicoli e rimodellare il terremo per creare qualsiasi cosa riescano ad immaginare. La creatività e l'ingegno sono due elementi cardine dell'intera esperienza.