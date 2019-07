Astroneer sbarca sulla Luna e omaggia la missione dell'Apollo 11 con il Lunar Update

Il team di System Era Softworks si unisce alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dallo sbarco sulla Luna con il Lunar Update, l'aggiornamento gratuito di Astroneer che rende omaggio agli astronauti dell'Apollo 11.

Con lo spirito pionieristico che animava il programma spaziale della NASA in quel periodo (al netto della spinta data dalla contraposizione con l'Unione Sovietica), gli autori di System Era invitano i giocatori del loro squisito sandbox spaziale con grafica low poly a partecipare a una missione congiunta per recuperare il modulo lunare Apollo sulla superficie di Desolo, il pianeta fittizio di Astroneer ispirato al satellite naturale della Terra.

Chi si cimenterà in questa sfida potrà sbloccare una skin a tema per la visiera e la tuta spaziale del proprio alter-ego, ma soprattutto potrà riascoltare circa un'ora di registrazioni audio provenienti direttamente dalla missione Apollo 11 originaria: il materiale audio contiene le conversazioni radio tra l'astronauta Mike Collins e la sala controllo della NASA.

Sempre all'interno dell'aggiornamento Lunar Update di Astroneer per PC, PS4 e Xbox One troviamo poi nuove piattaforme per la costruzione degli elementi modulari per il proprio campo base. Prima di imprimere la vostra orma digitale sulla pallida regolite di Desolo, vi invitiamo ad ammirare il trailer di lancio del Lunar Update e di leggere la nostra recensione di Astroneer a firma di Giovanni Calgaro.