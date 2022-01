Astroneer su Switch: alla scoperta dei mondi alieni del sandbox nel video di lancio

Il team di System Era Softworks fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per lancio della nuova versione di Astroneer che porterà presto il loro sandbox spaziale ad approdare nella galassia di console ibride (e Lite) della famiglia Nintendo.

L'imminente ingresso di Astroneer su eShop viene celebrato dall'immancabile trailer di lancio che fa da vetrina alle attività e alle sfide offerte dall'ultima iterazione dell'avventura sci-fi degli sviluppatori americani.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Astroneer è un'esperienza free roaming e gestionale incentrata sulle attività di esplorazione condotte dalla Exo Dynamics, una società aerospaziale del futuro impegnata nella colonizzazione e nello sfruttamento minerario dei sistemi planetari più prossimi al nostro.

Una volta discesi sulla superficie di questi mondi alieni, gli astronauti devono allestire il campo base e organizzare delle spedizioni per sostenere la colonia: la grafica low poly che caratterizza il titolo nasconde un potente motore fisico che permette ai giocatori di scavare tunnel, creare strutture artificiali e reperire un'infinità di risorse per potenziare le tecnologie della base e costruire altri strumenti di esplorazione. Ogni attività può essere svolta sia da soli che in compagnia dei propri amici, grazie al pieno supporto alla cooperativa a 4 giocatori per tutte le missioni e le attività free roaming.

La versione Switch di Astroneer è disponibile da oggi, 13 gennaio. Se volete saperne di più su questo sandbox spaziale, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Astroneer su PC.