ASUS ROG per l'Amazon Gaming Week: le offerte sulle periferiche PC Gaming

L'Amazon Gaming Week è l'occasione ideale per tutti i videogiocatori di aggiornare la propria postazione e migliorare l’esperienza di gioco. ASUS lo sa bene, e ha dato il via ad un'importante promozione su periferiche, monitor, router e notebook.

Nuove periferiche Republic of Gamers

Tra le periferiche in sconto segnaliamo le cuffie ROG Theta 7.1 a 284,99 euro euro e il mouse ROG Chakram a 159,99 euro. Le ROG Theta 7.1 sono il top di gamma della linea ROG, vantano surround 7.1 con otto driver ASUS Ess e subwoofer virtuali per un audio coinvolgente. Sono dotate inoltre dell’esclusiva tecnologia AI Noise-Cancelling MIC che permette di eliminare tutti i rumori di fondo quando si parla, così da garantire una comunicazione sempre cristallina. Il ROG Chakram è un mouse gaming versatile, la sua connettività Bluethooth e wireless 2.4 Ghz ne permettono un facile utilizzo in qualsiasi situazione mentre il joystick integrato permette un’esperienza avanzata sia in game che in produttività.

Monitor

All'interno della promozione sono inclusi i monitor ROG Strix XG248Q a 399 euro e ROG Strix XG258Q a 449 euro che vantano un elevatissimo refresh rate. Con ben 240Hz permettono un’esperienza di gioco estremamente fluida, garantendo un enorme vantaggio sui propri avversari.

Le promozioni saranno valide fino al termine della Amazon Gaming Week, fissato per le 23:59 di mercoledì 26 agosto. Trovate tutte le offerte di Asus su una pagina dedicata.