ASUS annuncia le nuove schede madri della serie WS X299

ha annunciato le schede madri, tre nuove proposte workstation basate sulla piattaformae progettate per offrire un mix perfetto di prestazioni, potenza e opzioni di ottimizzazione con ulteriori funzioni di verifica e gestione dedicate alle aziende.

Il modello WS X299 SAGE supporta configurazione grafiche a quattro schede, per sfruttare l’eccezionale potenza della GPU a carichi di lavoro che necessitano di un’elevata capacità elaborativa come deep learning e rendering complessi. WS X299 PRO offre un bilanciamento ideale per performance e features nel formato standard ATX per l’implementazione da parte di aziende e content creator e il modello WS X299 PRO/SE aggiunge la gestione out-of-band da remoto tramite hardware dedicato. Insieme, le tre nuove proposte ASUS assicurano un perfetto equilibrio tra funzionalità e prestazioni che colmano il divario tra i desktop ASUS e le schede madri Xeon.

Sebbene la linea di soluzioni ASUS WS X299 erediti molte funzionalità all’avanguardia dalle loro controparti dedicate ai desktop, le workstation hanno requisiti di prestazioni e affidabilità ben più rigorosi. Le schede madri ASUS WS sono soggette a stress test molto più rigorosi rispetto ai modelli standard: soddisfano livelli di tolleranza più stringenti in aree cruciali come l'erogazione di energia ai dispositivi PCIe e sopportano test di obsolescenza simulata più lunghi con ulteriori variabili elettriche ed ambientali. I progettisti ASUS inoltre convalidano la compatibilità con un’ampia gamma di hardware per desktop e workstation - schede grafiche, dispositivi di archiviazione e alimentazione – per garantire la massima solidità in fase di assemblaggio dei sistemi.

WS X299 SAGE

L’attesissima scheda madre WS X299 SAGE è stata studiata per la massima densità di slot di connessione per le GPU con ben sette attacchi full-size e spazio per un massimo di quattro schede a doppio slot. È la scelta migliore per l’uso di reti neurali e l’elaborazione di altri carichi di calcolo altamente scalabili.

WS X299 PRO

La scheda madre ATX WS X299 PRO, ideale per installazioni che richiedono formati inferiori a quello standard per le workstation, è la soluzione perfetta per creatori di contenuti e utenti professionali, oltre che soddisfare le esigenze degli appassionati che desiderano assemblare un computer perfetto sia per il gioco che per il lavoro.

WS X299 PRO/SE

Alle specifiche della scheda WS X299 PRO, il modello WS X299 PRO/SE aggiunge funzionalità estese di gestione remota e, oltre al supporto di ASUS Control Center per le comunicazioni in-band, dispone di un modulo ASMB9-iKVM per la gestione out-of-band. La scheda può ricevere l’input di tastiera e mouse da remoto, tutto senza dover installare alcun client software.

La serie di schede madri ASUS WS X299 sono già disponibili, al prezzo consigliato al pubblico di 589, 460 e 415 Euro Iva inclusa rispettivamente per i modelli WS X299 SAGE, WS X299 PRO/SE e WS X299 PRO.