ASUS annuncia la ROG STRIX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition

Condisponibile da pochi giorni su PC e Console,ha annunciato una nuova scheda video dedicata al gioco: stiamo parlando della

Come potete vedere nelle immagini riportate in basso, la scheda video presenta delle rifiniture dorate ispirate all'immaginario di Assassin's Creed Origins, con tanto di geroglifici egiziani. Parlando in termini di prestazioni, la velocità di clock arriverà a 1.7GHz, la stessa dell'attuale modello ROG Strix OC e leggermente inferiore alla GTX 1080 Ti Poseidon.

Al momento non è stato diffuso nessun dettaglio né sul prezzo, né sulla data di uscita. Per saperne di più sulla ROG STRIX GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition, potete visitare il sito ufficiale di Asus.