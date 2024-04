Sulla ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX c'è lo SCONTO! Ma solo per POCHE ORE!

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 OC Edition è una scheda grafica straordinaria, che in queste ore è oggetto di un'interessante sconto: paghi il 5% in meno del prezzo di listino, quindi la paghi solo 312,99 euro. Tecnologie Supportate: DLSS, Ray Tracing, NVIDIA Reflex, GeForce Experience e tutte le applicazioni NVIDIA Studio!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Decantiamo ora le varie funzioni della scheda grafica. Core & Clock: Boost Clock TBD MHz, dimensione della memoria 8 GB, tipo di memoria GDDR6, bus di memoria 128-bit, velocità di memoria 17 Gbps.

Straordinario anche il raffreddamento grazie al dissipatore con design Axial-tech, doppi cuscinetti a sfera. In questo modo il dispositivo non si surriscalderà mai, anche in caso di uso intensivo.

Veniamo ora all'aspetto che forse più interessa, quello relativo alla visuale che offre: risoluzione massima 8K (7680 x 4320), supporta fino a 4 schermi e HDCP I/O.

Massima poi la connettività: PCIE 4.0, HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6.

Insomma, un'occasione davvero unica, che ricordiamo: paghi il 5% in meno del prezzo di listino, quindi la paghi solo 312,99 euro. Ma devi sbrigarti, perché si tratta di un'offerta a tempo!

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.