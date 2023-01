ASUS presenta Raikiri Pro: il controller PC personalizzabile con schermo OLED

In attesa della conferenza di Sony al CES 2023 - appuntamento con focus su PlayStation VR2 -, arrivano interessanti novità dai vertici di ASUS, con l'annuncio di un ambizioso controller per il gaming su PC.

La nota azienda tech ha infatti sfruttato la prestigiosa vetrina per svelare al pubblico il nuovo Raikiri Pro. Parte della linea Republic Of Gaming di ASUS, il pad è realizzato su licenza ufficiale di casa Xbox, come è possibile intuire immediatamente dal design, e mira a proporre una soluzione di livello premium per la community PC.

Oltre alla consueta combinazione di tasti ABXY dei pad Xbox, il Raikiri Pro include due levette analogiche ed un D-Pad di forma circolare. A dominare la sezione frontale del controller è tuttavia un piccolo schermo OLED completamente personalizzabile. A seconda delle preferenze del giocatore, l'area può accogliere immagini oppure indicazioni relative - ad esempio - allo stato della batteria o del microfono. A completare il quadro, ci pensano grilletti e tasti disposti sul retro del pad, con funzioni personalizzabili.ASUS ha già confermato che il Raikiri Pro sarà commercializzato nel corso del secondo trimestre del 2023, ma l'azienda non ne ha svelato il prezzo di listino. In attesa di aggiornamenti, segnaliamo che il CES 2023 ha portato con sé anche la pubblicazione di un nuovo trailer di Atomic Heart.