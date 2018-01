ASUS Republic of Gamers annuncia i monitor ROG Strix XG32VQ e XG35VQ

ha ampliato la propria gamma di prodotti con due eccezionali monitor gaming curvi che garantiscono un'esperienza di gioco assolutamente incredibile con il massimo comfort.

ROG Strix XG32VQ da 32 pollici è un monitor curvo che garantisce il compromesso ideale tra la migliore qualità visiva e un’esperienza gaming estremamente appagante, mentre il modello ROG Strix XG35VQ da 35 pollici è il monitor con pannello curvo più ampio nella famiglia ROG e offre una visione coinvolgente ed immersiva senza pari. Entrambi i modelli adottano la tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync) per riprodurre gli scenari di gioco nel modo più fluido possibile, senza fastidiosi rallentamenti o scatti e l'illuminazione ASUS Aura Sync, che permette di sincronizzare alla perfezione gli effetti luminosi con altri componenti e periferiche compatibili con la tecnologia Aura.

Immagini incredibilmente realistiche

Il raggio di curvatura di 1800R dello schermo dei due nuovi monitor ROG fa in modo che ogni punto risulti equidistante dagli occhi dell'utente, per offrire un comfort di visione superiore riducendo l’affaticamento degli occhi, anche per utilizzi prolungati durante le impegnative maratone videoludiche. Gli ampi angoli di visione offrono una visione eccellente da qualsiasi posizione e una riproduzione estremamente accurata dei colori.

Associando alla curvatura un gamut pari al 125% di sRGB, ROG Strix XG32VQ riproduce una gamma più ampia di colori intensi e incredibilmente realistici. Il formato 21:9 ultrawide di ROG Strix XG35VQ garantisce il 35% di spazio in più sullo schermo rispetto ai monitor WQHD e la risoluzione UWQHD (3440 x 1440) aumenta ulteriormente il realismo riproducendo texture più definite e un livello di dettaglio straordinario.

Estetica ispirata al gaming

Grazie alla naturale sincronizzazione con altre periferiche compatibili Aura Sync, si ottengono possibilità illimitate di personalizzazione in base al proprio stile e preferenze. La sincronizzazione luminosa dei due monitor ROG Strix XG32VQ e XG35VQ, in grado anche di pulsare al ritmo degli effetti audio musicali e della partita in corso, è molto semplice da configurare e richiede soltanto l'installazione del software Aura Sync. L'esclusivo kit di proiezione Light Signature permette di creare particolari effetti di proiezione, grazie alle due cover con il logo ROG e una neutra incluse, e personalizzare la superficie del piano d’appoggio sottolineando il proprio stile di gioco.

La migliore qualità d’immagine, anche nei momenti più concitati

Grazie alla frequenza di refresh di 100 Hz del monitor ROG Strix XG35VQ i gamer possono reagire istantaneamente a ciò che vedono sullo schermo e godere di un vantaggio competitivo nei veloci sparatutto in prima persona o nei titoli come competizioni automobilistiche, gare sportive, giochi di ruolo e giochi di strategia in tempo reale. E per giocare nel modo più fluido, rapido e mozzafiato che si possa immaginare Il modello ROG Strix XG32VQ alza ulteriormente l’asticella con una frequenza di refresh di ben 144 Hz!

Entrambi i modelli adottano la tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync) che permette di ridurre ogni effetto di tearing e le oscillazioni del frame rate, minimizzando i movimenti a scatti o ritardi nell'input. Il modello ROG Strix XG35VQ adotta la tecnologia esclusiva ASUS Extreme Low Motion Blur per eliminare gli effetti di motion blur e di ghosting che vengono introdotti dal movimento troppo rapido degli oggetti sullo schermo, aumentando la nitidezza degli oggetti in movimento per godere di un ambiente di gioco estremamente fluido e reattivo.

Dotazioni esclusive per i gamer

I monitor ROG Strix XG32VQ e XG35VQ adottano una serie di funzionalità esclusive ASUS volte al miglioramento del gioco e sviluppate in seguito ai suggerimenti dei gamer professionisti. L'hotkey ASUS GamePlus permette di attivare istantaneamente una serie di miglioramenti durante le fasi di gioco come la sovrapposizione di diverse opzioni di mirino a croce, funzioni di timer, un contatore di FPS e una funzione per l'allineamento del display. La tecnologia GameVisual offre fino a sette modalità di visualizzazione predefinite per meglio adattarsi alle diverse tipologie di gioco mentre l'intuitiva utility ASUS DisplayWidget permette di ottimizzare in modo semplice e rapido le impostazioni del display e configurare le tecnologie ASUS GameVisual, App Sync™ e Blue Light Filter.

I monitor ROG Strix XG32VQ e ROG Strix XG35VQ sono già disponibili a un prezzo consigliato rispettivamente di 679,00 e 999,00 Euro, IVA inclusa.