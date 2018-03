ASUS Republic of Gamers annuncia il mouse gaming ROG Gladius II Origin

(Republic of Gamers) ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato italiano del mouse gaming ottico, il terzo modello della serie omonima di cui adotta il tipico design ergonomico.

Il cuore pulsante di questo modello è un sensore ottico che fornisce l'accuratezza e la precisione necessaria per abbattere ogni nemico, con 12.000 DPI e 250 IPS. Il design si adatta a diverse dimensioni della mano e offre un grip sicuro.

Comfort assoluto, prestazioni eccellenti

ROG Gladius II Origin è stato progettato per offrire il massimo comfort e prestazioni eccezionali. L'apprezzato sensore Pixart PMW3360 da 12.000 DPI assicura che tutti gli spostamenti del mouse siano tradotti con la massima precisione nei corrispondenti movimenti del cursore. Pur mantenendo lo stesso design ergonomico dei modelli precedenti della serie ROG Gladius, il nuovo mouse permette la regolazione dei DPI dal comodo pulsante superiore e offre la massima comodità adattandosi a varie modalità di impugnatura o dimensioni della mano. I pannelli in gomma su entrambi i lati del mouse sfoggiano una finitura ispirata ai disegni Maya e migliorano il controllo del dispositivo nei movimenti di scorrimento e sollevamento.

Un design esclusivo per una semplice sostituzione degli interruttori

ROG Gladius II Origin è personalizzabile grazie all’esclusivo design push-fit che permette all'utente di sostituire e cambiare gli switch preferiti per impostare la resistenza ideale del clic. Questa caratteristica prolunga anche la durata del mouse, poiché è possibile sostituire con semplicità gli switch usurati o guasti. Grazie agli switch Omron preinstallati con un ciclo di vita nominale di 50 milioni di clic e all'ulteriore coppia di switch Omron di produzione giapponese con diversi livelli di resistenza, il mouse ROG Gladius II Origin offre diverse possibilità di personalizzazione per soddisfare le esigenze di qualsiasi gamer, oltre ad una durata virtualmente infinita.

ROG Gladius II Origin adotta pulsanti destro e sinistro separati dal corpo del mouse; questa caratteristica riduce la forza necessaria per ogni clic e migliora la sensazione al tatto. Il selettore DPI permette di regolare la sensibilità in pochi istanti, mentre l'encoder della rotellina Alps garantisce la massima precisione nello scorrimento.

ASUS Aura Sync e ROG Armoury

Tre diverse aree di illuminazione permettono di personalizzare colori ed effetti luminosi per meglio adattarsi al proprio stile di gioco, oltre a sincronizzare l'illuminazione del mouse con quella di altri dispositivi compatibili con la tecnologia Aura Sync. L'intuitivo software ROG Armoury permette di regolare le impostazioni relative a illuminazione, pulsanti e prestazioni, oltre a tenere traccia di dati statistici sull'hardware per l'analisi del gioco.

Un design studiato per la massima portabilità

ROG Gladius II Origin adotta un cavo staccabile e include due diversi tipi di cavo oltre a una pratica custodia ROG imbottita per proteggere e trasportare comodamente il mouse e gli accessori. Il cavo aggiuntivo elimina la necessità di staccare dal computer quello principale: è sufficiente staccare e riporre il corpo del mouse nell’astuccio e usare il secondo cavo.

ROG Gladius II Origin è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 89,90 IVA inclusa.