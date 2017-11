ASUS Republic of Gamers annuncia la scheda grafica Strix RX Vega64

ha annunciato, una scheda grafica gaming ottimizzata per la realtà virtuale con prestazioni ultra-elevate, sistema di raffreddamento avanzato, affidabilità di livello superiore ed estetica personalizzabile.

La scheda Strix RX Vega64 adotta numerose tecnologie esclusive ROG tra cui MaxContact, una nuova tecnologia per il raffreddamento della GPU per migliorare lo scambio del calore. Grazie a tre ventole 0dB con schema brevettato, la scheda garantisce un raffreddamento migliore del 30% con silenziosità tripla rispetto ai prodotti reference. ASUS FanConnect II mette a disposizione alcuni connettori a controllo ibrido per le ventole e una serie completa di opzioni di tuning con GPU Tweak II per ottimizzare ulteriormente il raffreddamento del sistema. La tecnologia Auto-Extreme è un'esclusività nel settore e garantisce i massimi livelli di qualità e affidabilità con i componenti Super Alloy Power II.

La scheda Strix RX Vega64 adotta anche l'esclusiva ASUS Aura Sync, una tecnologia di sincronizzazione LED RGB che consente la completa personalizzazione del sistema. Il design con due porte HDMI pensato per la realtà virtuale permette al gamer di lasciare un dispositivo VR (Virtual Reality) sempre collegato al sistema per ottenere un totale coinvolgimento nel gioco senza alcuna necessità di staccare e riconnettere i cavi. Il software GPU Tweak II con XSplit Gamecaster rende estremamente intuitivo ottimizzare le prestazioni ed effettuare lo streaming istantaneo dello svolgimento del gioco.

Il massimo per il raffreddamento: MaxContact, ventole certificate IP5X con schema brevettato e ASUS FanConnect II

La scheda ROG Strix RX Vega64 adotta MaxContact, una tecnologia esclusiva per il raffreddamento della GPU che impiega un diffusore in rame ottimizzato a diretto contatto con il chip grafico per migliorare il trasferimento termico. Grazie ad una tecnica di lavorazione ad alta precisione la superficie risulta 10 volte più piatta e l'area di contatto con la GPU due volte maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali, ottimizzando così lo scambio di calore. La superficie del dissipatore della scheda Strix RX Vega64 è più ampia del 40% rispetto agli schemi precedenti con due slot. Questa caratteristica ottimizza ulteriormente lo smaltimento del calore, contribuendo a migliorare il raffreddamento e la silenziosità.

Lo schema brevettato delle ventole massimizza il flusso dell'aria aumentando del 105% la pressione statica sul dissipatore per ottimizzare il raffreddamento e triplicare la silenziosità rispetto alle schede reference. Le ventole offrono un’estrema resistenza alla polvere (standard IP5X) per migliorare affidabilità e durata. Questa rigorosa procedura di certificazione garantisce prestazioni ottimali delle ventole anche in condizioni di funzionamento particolarmente impegnative. La tecnologia 0dB ferma completamente la ventola quando la temperatura della GPU è inferiore a un livello minimo, offrendo la massima silenziosità in qualsiasi sessione di gaming.

ASUS FanConnect II adotta due connettori a quattro pin e controllo ibrido che permettono di collegare le ventole PWM e DC per ottenere un raffreddamento ottimale del sistema. Le ventole collegate referenziano sia la GPU che la CPU e funzionano automaticamente in base alla loro rispettiva temperatura. Una serie completa di opzioni di tuning permette ai videogiocatori di ottimizzare la velocità delle ventole per ottenere la massima efficienza nel raffreddamento.

Qualità e affidabilità di livello superiore: tecnologia Auto-Extreme e componenti Super Alloy Power II

Tutte le schede grafiche ASUS e ASUS ROG adottano la tecnologia Auto-Extreme: un processo produttivo esclusivo nel settore e completamente automatizzato che utilizza materiali di qualità superiore per definire un nuovo standard costruttivo, prestazioni e durata. Da quando è stata introdotta sul mercato, la tecnologia Auto-Extreme ha consentito di migliorare l'affidabilità del 30% ed è inoltre rispettosa dell'ambiente, dal momento che elimina l'uso di sostanze chimiche aggressive e riduce i consumi elettrici del 50%.

I componenti Super Alloy Power II migliorano l'efficienza, riducono le perdite di potenza, diminuiscono del 50% il classico ronzio elettrico a pieno carico, aumentano l’efficacia nella dissipazione del calore con temperature inferiori di circa il 50% rispetto agli schemi precedenti, assicurando un livello di qualità e affidabilità senza pari.

Gaming personalizzato: illuminazione RGB e porte HDMI per la realtà virtuale

La scheda ROG Strix RX Vega64 adotta ASUS Aura Sync, una tecnologia di sincronizzazione LED RGB implementata sulla copertura e sul pannello posteriore. Questa tecnologia consente la completa personalizzazione del sistema se la scheda grafica viene utilizzata su una scheda madre gaming compatibile con Aura. La scheda adotta un design pensato per la realtà virtuale, con due porte HDMI che permettono al gamer di collegare contemporaneamente un dispositivo VR e un display per ottenere un'esperienza di realtà virtuale totalmente coinvolgente senza alcuna necessità di staccare e riconnettere i cavi.

Ottimizzabile e intuitiva: GPU Tweak II con XSplit Gamecaster

Riprogettata con un'interfaccia utente completamente nuova e intuitiva, l'utility GPU Tweak II rende ancora più semplice il gaming e l'overclocking pur mantenendo una serie di opzioni avanzate destinate agli overclocker più esperti. La nuova funzione Gaming Booster con un solo clic massimizza le prestazioni del sistema, eliminando i processi ridondanti e rendendo disponibili tutte le risorse di sistema in modo completamente automatico.

La licenza premium di XSplit Gamecaster inclusa - valida per un anno e del valore di 99 dollari - permette ai gamer di trasmettere in streaming o registrare facilmente le proprie sessioni di gioco tramite una comoda sovraimpressione su schermo che visualizza anche velocità di clock della CPU, temperatura e utilizzo del VRM, rendendo accessibili i controlli di GPU Tweak II; in questo modo l'utente può scegliere un profilo di gaming e aumentare le prestazioni con un singolo clic.

L'intera famiglia ASUS Radeon RX Vega

Oltre a ROG Strix RX Vega64, la nuova famiglia di schede ASUS Radeon RX Vega include ASUS RX Vega64 Water Cooled Edition e ASUS RX Vega64 Air Cooled Edition, corredate di GPU Tweak II con XSplit Gamecaster. ROG Strix RX Vega64 è disponibile un prezzo consigliato di Euro 740 IVA inclusa.