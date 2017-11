Asus Republic of Gamers annuncia la scheda madre Maximus IX Extreme

annuncia la, una nuova e potente sche dispone già di tutto ciò che occorre per un raffreddamento totale, grazie a un monoblocco integrato per il raffreddamento ad acqua che permette di ottenere prestazioni straordinarie.

Per sviluppare questa nuovissima soluzione con raffreddamento ad acqua, ROG ha creato una partnership con Bitspower, creando un monoblocco dotato di sensori perfettamente integrati per temperatura, velocità di flusso e perdite d'acqua in modo da minimizzare la complessità della struttura. Basata sul più recente chipset Intel Z270 e già pronta per i potenti processori Intel Core di settima generazione, la nuova scheda madre ROG adotta anche l’innovativo sistema di illuminazione ASUS Aura Sync, supporta le memorie DDR4 a 4133 MHz e il più recente codec SupremeFX S1220 con rapporto segnale/disturbo (SNR) di 113 dB sulla connessione line-in per un audio di qualità eccezionale.

La scheda Maximus IX Extreme semplifica il raffreddamento ad acqua grazie al monoblocco integrato, appositamente progettato per raffreddare sia il processore sia il modulo VRM (Voltage-Regulator Module). Il misuratore di flusso integrato tiene sotto controllo in tempo reale lo stato della pompa dell'acqua del monoblocco, mentre appositi sensori controllano la temperatura dell'acqua in entrata e uscita. Il monoblocco ROG dispone anche di un rilevatore di perdite integrato, che avverte l'utente e spegne automaticamente il sistema a livello di ulteriore protezione. Il monoblocco raffreddato ad acqua è a diretto contatto con il dissipatore M.2 integrato, permettendo di conseguire una riduzione della temperatura fino a 42,8 °C nell'area dell'unità SSD M.2 ed evitando qualsiasi effetto di throttling per massimizzare le prestazioni.

Commentando il contributo della sua azienda alla creazione del monoblocco della scheda madre Maximus IX Extreme, il CEO di Bitspower Vincent Yu ha dichiarato: “Avere l’opportunità di collaborare con ROG è stato straordinario. L'esperienza di questo brand nell'hardware e negli schemi termici, combinata con la nostra competenza nel raffreddamento ad acqua, ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo di questo monoblocco rivoluzionario!”. La nuova scheda madre dispone inoltre di connettori integrati per le ventole, situati nella posizione più adatta per i radiatori del raffreddamento ad acqua, con otto connettori ripartiti nel bordo superiore e inferiore della scheda. Grazie ai sensori dedicati che forniscono informazioni direttamente all'intuitiva utility ROG Fan Xpert 4, l'utente può configurare con grande facilità la curva ottimale dei giri (RPM) delle ventole per ogni radiatore.

Maximus IX Extreme porta a nuovi livelli l'apprezzata tecnologia audio ROG SupremeFX, con l'eccezionale rapporto segnale/rumore di 113 dB nella connessione line-in e 120 dB in line-out che assicura un audio ad alta fedeltà impeccabile. Per ottenere un suono il più avvolgente possibile, la scheda adotta anche un regolatore a bassa caduta per l'alimentazione ottimale del codec SupremeFX S1220, un convertitore DAC (Digital-to-Analog Converter) ESS Sabre Hi-Fi ES9023P per un output di qualità superiore nel pannello anteriore e un op-amp Texas Instruments RC 4580 per un elevato guadagno con bassa distorsione. Per facilitare l'identificazione in qualsiasi condizione di luce, la scheda Maximus IX Extreme dispone anche di connettori audio da 3,5 mm illuminati a LED e codificati in base al colore. Le porte della nuova funzionalità di routing di Sonic Studio III effettuano lo streaming su diversi output, e offre preferenze a livello di app per profili audio istantanei e un filtro antirumore migliorato per la massima chiarezza nelle conversazioni. Grazie a Sonic Radar III il gamer può dominare il campo di battaglia che visualizza in sovraimpressione sullo schermo un’immagine che mostra cosa stanno facendo i nemici e i compagni di squadra per un’esperienza incredibilmente intuitiva.

Molteplici le protezioni hardware adottate da Maximus IX Extreme a partire dalla copertura della sezione I/O premontata ROG (in attesa di brevetto) per una maggiore protezione dalle scariche elettrostatiche fino a 12 kV. I bordi della scheda sono placcati in rame migliorandone l'aspetto e offrendo una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). Maximus IX Extreme offre molteplici possibilità di personalizzazione, con intelligenti funzionalità DIY (fai-da-te). SafeSlot è lo slot PCIe reinventato da ASUS, appositamente progettato per offrire una stabilità e resistenza superiori. Caratterizzato da produzione in un'unica fase, che adotta un nuovo processo di stampaggio a inserti che fissa lo slot a una struttura metallica di rinforzo. SafeDIMM è invece l'esclusivo slot DIMM con key-pin metallico che prolunga la durata rispetto agli slot DIMM tradizionali.

La più recente tecnologia Intel Gigabit Ethernet (I219-V) garantisce sessioni di gaming più veloci e omogenee, riducendo i sovraccarichi della CPU e fornendo prestazioni eccezionalmente elevate con i protocolli TCP e UDP; di conseguenza, si ottiene un'importante riduzione dei carichi sul processore liberando ulteriore potenza per il gioco. La nuova scheda sfrutta anche da due slot PCIe 3.0 x4 M.2 con supporto RAID SSD NVMe per un incredibile aumento delle prestazioni. L'utente può creare una configurazione RAID con un massimo di tre dispositivi di archiviazione PCIe 3.0 tramite due slot M.2 e lo slot PCIe x16 sul lato PCH, raggiungendo la massima velocità di trasferimento dati sulla piattaforma Intel Core di settima generazione.

La scheda Maximus IX Extreme consente all'utente di utilizzare la tecnologia USB-C quando serve grazie al connettore USB 3.1 integrato nel pannello anteriore e alimentato da un controller ASM 2142 USB 3.1 con ampiezza di banda PCIe 3.0 x2 per massimizzare la velocità di trasferimento dati. Thunderbolt 3 assicura trasferimenti fino a 40 Gbps, con velocità dei dati quattro volte superiore rispetto allo standard USB 3.1 e ampiezza di banda video doppia. Maximus IX Extreme dispone di Wi-Fi 802.11ac di con 2x2 antenne dual-band da 2,4 / 5 GHz e velocità di trasferimento fino a 867 Mbps, oltre alla più recente tecnologia MU-MIMO che fornisce le migliori velocità wireless e online a tutti gli utenti connessi. ASUS Maximus IX Extreme è disponibile a un prezzo consigliato di 600 Euro, IVA inclusa.