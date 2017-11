ASUS Republic of Gamers annuncia le schede madri Strix B250G Gaming e Strix B250H Gaming

ha annunciato due nuove schede madri:(microATX) euniscono il design ROG a elevate prestazioni e audio di alto livello per offrire la migliore esperienza di gioco.

Le schede madri della serie ROG Strix B250 adottano il chipset Intel B250 e supportano i più recenti processori e le tecnologie Intel Core di settima generazione. Con l'audio eccezionale offerto dalla tecnologia SupremeFX, connettività ultraveloce con due slot M.2 integrati e supporto per la memoria Intel Optane, una serie di innovazioni esclusive ROG per garantire la massima stabilità ed efficienza e le complete protezioni del sistema offerte da Gamer's Guardian, le nuove schede portano le prestazioni a un nuovo livello per fornire al gamer un netto vantaggio sugli avversari.

ROG Strix B250G Gaming e ROG Strix B250H Gaming adottano l'esclusivo codec SupremeFX S1220A che fornisce l'eccezionale rapporto segnale-rumore (SNR) di 113 dB sulla linea di ingresso per una migliore qualità di registrazione e 120 dB in uscita per un suono cristallino. Gli op-amp Texas Instruments RC 4580 e OPA1688 forniscono un guadagno incredibilmente elevato con un suono privo di distorsioni per un audio totalmente avvolgente.

La scheda ROG Strix B250H Gaming offre anche le tecnologie Sonic Studio III per il controllo totale dell'audio e Sonic Radar III con un nuovo sistema HUD (Heads-Up Display) che durante il gioco visualizza una freccia tridimensionale per indicare istantaneamente la posizione del nemico.

ROG Strix B250G Gaming e ROG Strix B250H Gaming integrano la più recente tecnologia Intel Gigabit Ethernet (I219-V) per ridurre i sovraccarichi della CPU e garantire prestazioni estremamente elevate con i protocolli TCP e UDP, lasciando disponibile una maggiore potenza di calcolo per il gaming garantendo così un gioco più veloce e fluido. Entrambe utilizzano l'esclusiva tecnologia ASUS LANGuard per proteggere il sistema da scariche elettrostatiche e sovratensioni, mentre la scheda ROG Strix B250H Gaming adotta anche la tecnologia GameFirst IV che aumenta la priorità del traffico di rete relativo al gioco offrendo la massima velocità senza alcuna latenza. Entrambe le nuove schede dispongono di due slot M.2 che lasciano la massima flessibilità all'utente nella scelta di un'unità SSD per il sistema. Il supporto per la memoria Intel Optane — una nuova e rivoluzionaria memoria non volatile che consente ai normali hard disk di offrire prestazioni da SSD — fornisce ai videogiocatori una velocità di trasferimento dati straordinariamente elevata per lanciare più rapidamente i giochi preferiti.

Le schede ROG Strix B250G Gaming e ROG Strix B250H Gaming adottano le più esclusive tecnologie per garantire i massimi livelli di qualità e affidabilità. La tecnologia Fan Xpert 3 fornisce una serie di controlli per le ventole, molto avanzati ma intuitivi, che consentono di creare un ambiente di gaming ottimale, mentre l'unità EPU e Digi+ Power Control garantiscono una migliore stabilità del sistema e consumi ridotti. Nella scheda ROG Strix B250H Gaming, la tecnologia intelligente RAMCache II effettua con grande efficienza il caching di un intero dispositivo di archiviazione per ridurre il rischio di perdite di dati e per far sì che app e giochi preferiti possano essere lanciati in un batter d'occhio per utilizzarli nel momento stesso in cui vengono attivati.

Ricca è la serie di protezioni implementate sulla nuova scheda madre, a partire dai componenti Gamer's Guardian, che includono il nuovissimo ASUS SafeSlot, lo slot PCIe migliorato che adotta un nuovo processo di stampaggio a inserti che fissa lo slot a una struttura metallica di rinforzo per offrire una stabilità e resistenza superiori.

Gamer's Guardian include anche i moduli VRM (Voltage-Regulator Modules) Digi+ per garantire un'alimentazione fluida e precisa della CPU e la tecnologia DRAM Overcurrent Protection che prolunga la durata della scheda madre. Tra le intelligenti funzionalità DIY (fai da te) troviamo l'installazione delle schede grafiche Q-Slot a singolo clip, gli slot di memoria Q-DIMM per una gestione semplice e sicura dei moduli della RAM e Q-Shield che protegge da graffi e tagli durante l'assemblaggio del sistema.

Le nuove schede ASUS ROG Strix B250G Gaming e B250H Gaming sono disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato di 90 e 110 Euro, IVA inclusa.