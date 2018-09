ASUS Republic of Gamers annuncia una partnership con Activision per COD Black Ops 4

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la partnership con Activision per la prossima uscita di Call of Duty Black Ops 4. Dal 10 settembre al 12 ottobre, ROG sarà partner esclusivo del noto Publisher e offrirà in bundle Call of Duty Back Ops 4 nella versione per PC.

Gli utenti potranno ottenere il gioco acquistando un prodotto ASUS o ROG idoneo durante il periodo della promozione. Forti del loro impegno verso i giocatori su PC, il team di Call of Duty e il team ROG hanno lavorato a stretto contatto per una collaborazione unica e straordinaria, che vede anche l’integrazione in game della tecnologia AURA Sync, presente su più linee di prodotto ROG.

"Siamo entusiasti di collaborare con ASUS Republic of Gamers per Black Ops 4 in una modalità che non ha precedenti" ha affermato Ander Nickell, Director of Partnerships di Activision. "I nostri team di sviluppo hanno lavorato sodo per rendere questo gioco il miglior Call of Duty per PC di sempre. ROG condivide questo impegno per la community, quindi è stato naturale collaborare per offrire qualcosa di speciale ai fan".

"ASUS Republic of Gamers e Activision sono due brand di successo nei rispettivi mercati da molti anni e siamo entusiasti di poter lavorare insieme ad un lancio così importante" ha spiegato Vivian Lien, Head of Global Marketing for Gaming di Republic of Gamers e Chief Marketing Officer di ASUS North America. "ROG lavora da sempre insieme a partner ed editori del settore, sia sul lato tecnologico che su quello commerciale, per offrire sempre la migliore esperienza di gioco ai nostri player. Sponsorizziamo e collaboriamo con team di eSports in tutto il mondo e questo ci permette di avere occasioni uniche di contatto e conoscenza, che ci permettono poi di offrire prestazioni avanzate e innovazione continua in ambito gaming. Analogamente, abbiamo lavorato a stretto contatto con Activision per integrare la nostra tecnologia di illuminazione RGB, AURA Sync, in questa ultima versione di Call of Duty, per arricchire ulteriormente il gameplay. Ora siamo orgogliosi di poter rendere disponibili prodotti ROG selezionati in bundle con Call of Duty Black Ops 4 per PC, uno dei titoli più attesi dell’anno.”

Domina il campo di battaglia grazie all'integrazione di AURA Sync

ROG ha collaborato con Activision per incorporare funzionalità ed effetti AURA Sync personalizzati all'interno di Call of Duty Black Ops 4 per PC per tutti i dispositivi compatibili con AURA Sync. Questa è una tecnologia per la gestione e sincronizzazione di colori e effetti di luce nei prodotti compatibili con illuminazione RGB: desktop, notebook, cuffie, tastiere, mouse, monitor, schede madri e schede video. AURA Sync permette di personalizzare con facilità l'intera postazione di gioco per ottenere un aspetto complessivo che riflette al meglio la personalità di ogni singolo player o il mood del titolo a cui si sta giocando. Grazie all'integrazione di AURA Sync, in Call of Duty Black Ops 4 si innescano stupefacenti effetti di luce RGB che sottolineano le azioni di gioco e ne riflettono visivamente l’intensità, rendendo il gameplay ancor più coinvolgente e appassionante.

Il bundle ROG e Call of Duty Black Ops 4

Da oggi 10 settembre, acquistando uno dei prodotti selezionati nel periodo della promozione, si riceverà l’accesso alla Digital Standard Edition del gioco. Per maggiori dettagli, tra cui l’elenco dei prodotti idonei al bundle con Call of Duty Black Ops 4, i rivenditori aderenti all’iniziativa e informazioni per ottenere il gioco potete visitare il sito ufficiale dell'iniziativa.