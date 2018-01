ASUS Republic of Gamers presenta il nuovo notebook Strix GL702VI

Alimentato da un potente processore Intel Core i7,è il nuovo notebook gaming Republic of Gamers (ROG) da 17,3 pollici equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 e un pannello ultraveloce da 120Hz con tecnologia NVIDIA G-SYNC per assicurare la migliore e più evoluta esperienza videoludica.

A queste già ricche caratteristiche si aggiungono la tastiera retroilluminata RGB con illuminazione ASUS Aura e la tecnologia audio smart-amplifier. Strix GL702VI integra processori quad-core Intel Core i7 di settima generazione con memoria RAM DDR4 fino a 32GB e GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 per assicurare ai videogiocatori le prestazioni necessarie per giocare ai titoli più recenti, anche i più impegnativi, operare in multitasking e godere al meglio delle più recenti applicazioni per la realtà virtuale. Strix GL702VI è equipaggiato con un moderno disco SSD NVM Express PCIe 3.0 x4 da 512GB che garantisce una velocità incredibile per ridurre al minimo i tempi di caricamento di giochi e applicazioni. Il nuovo notebook adotta un sistema di dissipazione del calore con heat pipe e una doppia ventola a 12 V che migliora del 35% la dissipazione del calore per garantire una gestione efficiente del raffreddamento e la stabilità necessaria per le sessioni di gioco prolungate.

Tastiera responsive con tecnologia di illuminazione Aura

Strix GL702 adotta una tastiera con retroilluminazione AURA RGB personalizzabile su quattro zone con tasti chiclet e tasti WASD appositamente progettati per un controllo rapido e preciso, anche al buio. Il preciso meccanismo scissor switch assicura il massimo comfort nella digitazione grazie all’escursione dei tasti di ben 1,8 millimetri; la tecnologia anti-ghosting garantisce che i comandi vengano interpretati in modo immediato e corretto, anche premendo 30 tasti contemporaneamente.

Grafica e audio all’avanguardia

Lo schermo FULL HD da 17,3 pollici adotta un pannello con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ampi angoli di visualizzazione e la tecnologia NVIDIA G-SYNC che sincronizza il refresh rate del display con quello della scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080 eliminando ogni effetto di tearing sullo schermo e minimizzando scatti e i ritardi nell’input per garantire la riproduzione rapida, fluida e omogenea delle immagini senza influire sulle prestazioni del sistema. Il notebook Strix GL702 è equipaggiato con due altoparlanti da 1W e la tecnologia di amplificazione intelligente smart-amplifier che potenzia il volume fino al 200% e regola l’uscita dell’audio in tempo reale per produrre un suono potente, corposo e avvolgente.

Il notebook ROG Strix GL702VI è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 2999,00 IVA inclusa.