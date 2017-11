ASUS Republic of Gamers presenta le schede madri della serie Rampage VI

: La più recente e tanto attesa generazione di schede madri desktop di fascia alta(Republic of Gamers) è finalmente disponibile. Basate sulla, le nuove schedesono state appositamente progettate per sfruttare al massimo le prestazioni dei PC più recenti.

I progettisti ROG, leader riconosciuto in termini di innovazione e progettazione nelle schede madri, hanno messo a punto la serie Rampage per soddisfare una serie di priorità per gamer e appassionati: la scheda Rampage VI Extreme soddisfa tutti i desiderata per un assemblaggio di sistemi da sogno con raffreddamento personalizzato a liquido e rete ultraveloce, mentre il modello Rampage VI Apex consente di raggiungere le massime prestazioni nei giochi e battere i record nell'overclocking.

Numerose innovazioni condivise per la famiglia ROG X299

Entrambe le schede Rampage condividono il medesimo DNA - una serie di caratteristiche essenziali che gli appassionati del marchio ROG desiderano ardentemente: dall’overclocking estremo agli avanzati controlli per il raffreddamento ad aria o liquido. Sono infatti disponibili alcuni connettori dedicati alla pompa per realizzare circuiti di raffreddamento personalizzati e unità per la dissipazione del calore all-in-one, oltre a controlli intelligenti delle ventole che ottimizzano l'efficienza riducendo la rumorosità. Il raggruppamento dei sensori permette al sistema di raffreddamento di gestire perfettamente vari carichi di lavoro, per esempio i giochi che sollecitano in modo particolare la GPU, grazie al monitoraggio diretto della temperatura di alcune schede grafiche specifiche.

Ottimizzare il PC è semplicissimo, indipendentemente dal fatto che si desideri ottimizzare la configurazione con un intervento manuale, oppure configurare e 'overcloccare' automaticamente l'intero sistema con un singolo clic usando l’esclusiva utility 5-Way Optimization. I PC gaming sono in grado di offrire una serie di opzioni senza precedenti per sottolineare al meglio lo stile personale del gamer, inclusa l'illuminazione personalizzata. Per questo motivo, oltre ai LED RGB già integrati nelle schede, sono presenti connettori per varie strisce LED RGB per illuminare il sistema nel modo preferito. Tutte le funzioni di illuminazione fanno parte dell’ecosistema Aura Sync che permette di sincronizzare in modo armonioso tutte le schede grafiche, periferiche e monitor compatibili ROG, oltre ad alcuni componenti offerti dai partner ROG.

Grazie all'audio integrato SupremeFX di ultima generazione, le nuove schede madri ROG X299 offrono una migliore qualità di registrazione nello streaming e un suono limpido e definito. Le schede grafiche vengono inserite in SafeSlot rinforzati, che proteggono il sistema da eventuali danni creati dai pesanti elementi di raffreddamento della GPU o da urti involontari.

La tecnologia VROC di Intel si integra perfettamente con la nostra scheda add-in opzionale per consentire l'uso dei velocissimi array RAID M.2 che prevedono molteplici unità disco in parallelo con una linea diretta alla CPU. È possibile raggiungere velocità incredibili, con una capacità che permette di archiviare un numero enorme di librerie di giochi. Ricchissima la sezione I/O, con tutte le connessioni più recenti inclusi USB 3.1 Gen 2 con porte Tipo-C™ e connettori interni che permettono di raggiungere velocità fino a 10 Gbps. La configurazione standard prevede il Wi-Fi integrato e networking Intel Gigabit, mentre è possibile aggiungere la nuova memoria Optane™ di Intel come cache ad alta velocità.

La macchina dei sogni diventa realtà con la scheda ROG Rampage VI Extreme

Il prodotto di punta della nuova famiglia è la scheda Rampage VI Extreme, una perfetta combinazione di potenza e design per un PC in grado di soddisfare le aspettative più elevate. Realizzata specificatamente per i sistemi con raffreddamento personalizzato a liquido, oltre agli abituali connettori per ventole e pompa, la nuova scheda prevede un connettore specifico per monitorare il flusso del liquido di raffreddamento nel circuito e uno speciale connettore per la lettura dei dati relativi a flusso, temperatura e perdite nel circuito dei sistemi di raffreddamento ad acqua progettati per la scheda Extreme.

Ogni aspetto della scheda Rampage VI Extreme è stato migliorato per offrire di più: il controller Intel Gigabit Ethernet è supportato da un chip 10G (10 Gbit/s) che consente di aumentare le prestazioni della rete di un ordine di grandezza, il Wi-Fi è aggiornato al più recente standard 802.11ad, aumentando così l'ampiezza di banda wireless fino a 4,6 Gbps.

Per ottimizzare la gestione dei cavi, è possibile aggiungere tre unità SSD M.2 senza usare la scheda VROC: sotto la copertura esterna della scheda Extreme può essere inserita un’unità, mentre le altre due sovrastano il modulo DIMM.2 in prossimità degli slot per la memoria. Il connettore Thunderbolt™ integrato permette di estendere la connettività ad alta velocità anche ai dispositivi esterni con la nostra scheda add-in opzionale. Novità per il chipset X299, la scheda Rampage VI Extreme integra uno schermo OLED LiveDash per il monitoraggio di temperature, frequenze di sistema e velocità delle ventole direttamente dalla scheda. Lo schermo può visualizzare anche messaggi e grafica personalizzata per aggiungere un tocco personale ed è accompagnato da una ricca serie di LED integrati e connettori per strisce LED, sufficienti per creare un vero e proprio show.

ROG Rampage VI Apex: il compagno ideale per battere ogni record

La scheda Rampage VI Apex è la perfetta incarnazione dell'impegno di ROG nell’offrire le massime possibilità di overclocking con prestazioni al top: infatti è stata appositamente realizzata per battere tutti i record a temperature sottozero - non solo con il raffreddamento LN2, ma osando ancor di più con l’utilizzo dell’elio liquido. Gli esperti ROG di overclocking hanno già usato la scheda Apex per battere sette record mondiali e 16 record a livello globale. La scheda Rampage VI Apex permette di raggiungere la massima frequenza della CPU per un processore Intel Core™ i7, con 7,562 GHz in tutti e quattro i core e otto thread.

In alcuni casi “less is more”: ed è questo il caso della scheda Apex che adotta un solo slot DIMM per canale per ottimizzare l'instradamento dei circuiti migliorando la stabilità con i kit di memoria più veloci. È possibile installare 64 GB di memoria DDR4 con velocità elevatissima e latenza estremamente contenuta. La memoria è affiancata da due slot DIMM.2 che permettono di installare fino a quattro unità SSD M.2.

La scheda Rampage VI Apex ostenta orgogliosamente le proprie caratteristiche - anche a livello di circuiti stampati. La forma del tutto particolare contraddistingue Apex dalle soluzioni concorrenti, mentre la targhetta di identificazione personalizzabile consente di aggiungere un ulteriore tocco di esclusività. La sezione I/O incorpora tutte le tecnologie più recenti, come USB 3.1 Gen 2 con porte Tipo-C, Wi-Fi integrato e networking Intel Gigabit, oltre alla tecnologia audio SupremeFX per i momenti in cui si preferisce giocare invece che surclassare qualche record.

Una base estremamente raffinata per assemblare un sistema all'avanguardia

ROG non offre soltanto una ricca serie di caratteristiche e funzionalità: ogni singola scheda viene progettata affinché sia tanto potente per gli appassionati quanto accessibile ai principianti. Entrambe le schede Rampage offrono a gamer e appassionati sofisticate possibilità di tuning, raffreddamento e personalizzazione per realizzare una piattaforma incredibilmente potente che spinge al massimo le prestazioni del PC. È proprio questa attenzione verso le esigenze dell'utente che definisce la serie Rampage — con la garanzia del marchio ROG a livello di progettazione e design.