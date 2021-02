ASUS Republic of Gamers (ROG) entra nell'Osservatorio Italiano Esports

ASUS Republic of Gamers (ROG), brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni hardware e software più evolute per il gaming, entra nel network dell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore.

La collaborazione rientra nella strategia della multinazionale taiwanese di consolidare il proprio posizionamento nel mercato del gaming e di far crescere la cultura degli Esports in Italia.

Il settore del gaming è sempre più strategico per ASUS che, con il brand ROG, si è impegnato - fin dalle origini, 15 anni fa - a garantire a ogni gamer la miglior soluzione possibile, in termini di performance e innovazione, anticipando necessità e tendenze. La scelta di aderire al network rappresenta un passo avanti nella strategia locale di supportare non soltanto l'intero mercato, ma anche di abbattere alcune barriere che ancora oggi persistono valorizzando un settore in continua crescita come quello degli Esports.

Grazie a questo nuovo ingresso, l’Osservatorio Italiano Esports conferma il suo ruolo di aggregatore leader per la conoscenza e il business nel mercato del gaming, avendo creato un ecosistema completo per le esigenze dei brand, che spazia dall'informazione alla creazione di new business.

"L'ingresso di ASUS ROG aggiunge prestigio all'offerta di aziende del nostro network - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, co-fondatori dell'OIES - Il sempre più crescente interesse dei brand verso questo mercato è un segnale positivo per la crescita del movimento italiano. Attraverso l'OIES le aziende sono sicure di essere accompagnate con valore nella scoperta del settore degli Esports e del gaming, cogliendone le opportunità in una logica relazionale e quotidiana. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento da parte di un leader di mercato come ASUS ROG".