Asus Republic of Gamers sarà Official Tech Partner del Comicon di Napoli

Asus Republic of Gamers in qualità di Official Tech Partner conferma la sua partecipazione al Comicon, la fiera dedicata al fumetto, videogame e cosplay che si terrà dal 28 Aprile al 1 Maggio presso Mostra D’Oltremare a Napoli.

La presenza del brand ROG articolata in due aree distinte riconferma l'impegno dell'Azienda nell’offrire una gamma completa di soluzioni evolute e performanti che la qualificano a livello internazionale come la scelta preferenziale per ogni tipologia di gamer. Ben 36 postazioni desktop gaming accoglieranno i visitatori del Comicon nell’area dedicata a Overwatch ed includono i modelli di punta PC Powered by ASUS Winblu PBA Extreme, equipaggiati con configurazioni davvero al top che integrano processori Intel Core i9 e schede grafiche ROG Strix GTX 1080Ti, grazie alle quali potersi confrontarsi in una quattro giorni di appassionanti sfide in modalità Free Play.

Per garantire prestazioni di gioco ottimali ciascun PC sarà affiancato da diversi modelli di LCD gaming, in particolare i monitor ROG Strix XG258Q – con tecnologia Gsync, frequenza di aggiornamento nativa 240Hz, tempo di risposta 1ms e la tecnologia Extreme Low Motion Blur per un game play sempre fluido e ultra-realistico. Completeranno le postazioni di gioco, set di periferiche gaming tra le quali spiccheranno ROG Strix Flare - la tastiera RGB con switch Cherry MX, badge illuminato personalizzabile e tasti multimediali dedicati per i giochi - e ROG Fusion 300 – le cuffie gaming con virtual surround 7.1 che offrono un audio immersivo per lunghe maratone di gioco su PC, console e smartphone.

In aggiunta alle postazioni desktop, in una ulteriore area demo ci saranno anche due notebook ROG G752 per un avvincente 1vs1 con la possibilità di provare direttamente sul campo una buona selezione della complessiva gamma di soluzioni e periferiche dedicate al gaming.