ASUS ROG Ally prezzo al MINIMO STORICO: mai così basso!

Asus ROG Ally è la nuova console portatile di ASUS, un vero PC da gioco rimpicciolito in modo da poter essere tenuto tra le mani, uscita il 13 giugno del 2023, implementa il sistema operativo Windows 11 ed al suo interno troviamo un processore AMD Zen 4.

Oltre all'utilizzo come console portatile, ASUS ROG Ally può essere collegato ad un monitor o una TV, con la docking station diventa un vero e proprio PC o console dimestica. ASUS ha iniziato a progettare la sua console portatile nel lontano 2018, lo sviluppo con il passare dei mesi è rallentato ma, con l'arrivo di Steam Deck, ha subito una rapida accelerazione anche grazie all'interesse che i consumatori hanno rivolto alla console di Steam.

La console di ASUS è in vendita ora è in offerta su Amazon Italia, venduta e spedita direttamente da Amazon con garanzia totale di 24 mesi per ogni tipo di inconveniente, al prezzo di 634 euro con lo sconto di 166 euro dal prezzo di listino.

Il piccolo mostro di potenza di ASUS implementa un'APU AMD, basata sulle architetture Zen 4 e RDNA 3 di AMD. Il modello in vendita su Amazon monta un processore Ryzen Z1 Extreme. La CPU Z1 Extreme esegue un'unità a otto core/sedici thread mentre la sua GPU funziona su dodici unità di calcolo a una stima di 8,29 TFLOPS. Il processore utilizza una frequenza di temporizzazione variabile, tra 3,3 e 5,1 GHz

La console è dotata di un display LCD touchscreen da 7 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento variabile che arriva fino a 120 Hz. I controlli sono molto simili al pad Wireless per Xbox, che includono due levette, un pad direzionale, pulsanti A/B/X/Y, due pulsanti dorsali su ciascun lato e due pulsanti configurabili sul retro dell'unità.