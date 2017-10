ASUS ROG approda a Lucca Comics & Games con l'Italian eSports Open 2017

: A conferma del ruolo da protagonista sulla scena nazionale e internazionale del mondo gaming con il marchiososterrà la prima edizione dell’Italian Esports Open 2017 supportando i professionisti del gaming che si sfideranno sui diversi titoli in calendario per aggiudicarsi un montepremi complessivo di 37.000 dollari.

I prestigiosi Internazionali d’Italia dell’esport si svolgeranno dal 1 al 5 novembre nell’ambito del Festival internazionale Lucca Comics&Games, manifestazione consacratasi nel tempo quale vero punto di riferimento per gamers, cosplayers, scrittori, fumettisti e appassionasti provenienti da tutto il mondo. Immersi nello scenario esclusivo della chiesa sconsacrata di San Romano, location unica nel suo genere che per l’occasione si trasformerà nella “Esports Cathedral”, i professionisti del gaming di calibro nazionale e internazionale si sfideranno tra loro misurandosi in tre diverse discipline - StarCraft Remastered, Quake Champions e Overwatch - impiegando in questi confronti al massimo livello le soluzioni gaming ASUS ROG più recenti, avanzate e performanti.



Per soddisfare le esigenze della nutrita schiera di pro-player italiani e internazionali che si alterneranno sul palco dell’Auditorium di San Romano, ASUS metterà a disposizione 12 incredibili postazioni di gioco con PC Winblu PBA Extreme, sintesi di affidabilità e performance assolute garantite dalla certificazione “Powered by ASUS” (PBA) e animati dai potenti processori Intel Core i9-7900X e dalle schede grafiche ROG Strix NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti OC edition, ognuno dei quali affiancato dagli eccezionali monitor gaming ROG Strix XG258Q dotati di pannello curvo Full HD da 25”, tecnologia Adaptive-Sync, impressionante frequenza di aggiornamento nativa di 240Hz, velocissimi tempi di risposta di soli 1ms nonché design ricercato e distintivo, con proiezione del logo sulla superficie di appoggio e accattivanti effetti di illuminazione RGB nel pannello posteriore. Ad arricchire postazioni di gioco tanto evolute il set più completo delle più esclusive periferiche gaming, indispensabili soluzioni per assicurare performance di gioco davvero ottimali, quali la tastiera ROG Claymore RGB e il più recente mouse ROG Pugio, entrambi con effetti RBG personalizzabili e sincronizzabili grazie alla tecnologia Aura Sync.



Per allenare i riflessi e scaldare i muscoli, nella Cattedrale sarà presente anche un’area warm up allestita con ulteriori 12 postazioni di gioco, ciascuna attrezzata con desktop PC PBA Winblu e monitor ASUS MG248Q in aggiunta ai nuovissimi monitor curvi ROG Strix XG27VQ destinati ai rispettivi capitani dei team che si sfideranno tra loro e capaci di regalare gameplay estremamente fluidi e una visione di gioco realmente immersiva ed emozionante. A completare queste configurazioni di gioco kit completi di periferiche gaming Cerberus, incluso le cuffie Cerberus V2 che adottano gli esclusivi driver ASUS Essence per assicurare qualità sonora elevata e ancora maggiore durata e comfort d’uso.



“La partnership con ESL è iniziata in Italia nel lontano 2006 e oggi siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione partecipando a un progetto così prestigioso come l'Italian Esports Open 2017” – afferma Daniele Buttafava, South Europe Regional Director di ASUS. “Con questo importante evento di respiro internazionale, ESL e ASUS confermano l’importanza crescente degli eSports in Italia, dandosi appuntamento in una cornice unica e suggestiva che coinvolgerà i migliori player italiani e internazionali, pronti a misurarsi sui diversi titoli in calendario. I talenti dell’eSport potranno affrontare al meglio tale sfida e assicurarsi le migliori performance di gioco grazie al completo e ricco arsenale di soluzioni ROG - Republic of Gamers messe a disposizione, da sempre in grado di soddisfare e superare le aspettative dei player più esigenti”.



Sempre all’interno della Cattedrale, ad accogliere e intrattenere i visitatori e i tanti spettatori degli appassionanti incontri che si svolgeranno sul palco centrale, ci saranno anche tre distinte aree demo, allestite ciascuna con piattaforme e tecnologie differenti per testare l’intero ecosistema di proposte ASUS e ROG indirizzate al gaming e vivere un’esperienza di intrattenimento davvero a 360°, a partire dall’area dedicata alle applicazioni di Virtual Reality e Mixed Reality. Tali esperienze verranno veicolate mediante due diverse postazioni dedicate: la prima sarà composta dall’esclusivo ROG GR8 II, la piattaforma gaming VR più compatta al mondo, equipaggiata con processori Intel Core i7 di ultima generazione e grafica ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060 con memoria video fino a 6GB GDDR5, abbinata al visore Oculus Rift per regalare entusiasmanti esperienze di gioco. La seconda vedrà quale protagonista il sorprendente notebook ROG Zephyrus in tandem con il futuristico visore ASUS Windows Mixed Reality Headset, il nuovissimo dispositivo, incredibilmente ergonomico e leggero, caratterizzato dall’originale design con pattern poligonale della cover, che offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare in anteprima le nuove frontiere della Mixed Reality ed il sorprendente realismo e la qualità della esperienza legata all’elevato dettaglio delle immagini visualizzate con risoluzione 3K e refresh rate di 90Hz.



La seconda area demo offrirà la possibilità di toccare con mano una ricca selezione di desktop e notebook gaming, dai notebook ROG STRIX GL753 e ROG G752 , entrambi con schermi da 17.3 pollici e piattaforme Intel e NVIDIA GeForce GTX serie 10, ma espressioni di differenti stili e configurazioni di gioco – il primo arricchito dalla presenza di una tastiera RGB, il secondo caratterizzato da una dotazione davvero solida e completa – fino allo straordinario ultraleggero ROG Zephyrus, il notebook gaming da 15,6'’ più sottile al mondo equipaggiato con i più performanti processori Intel Core i7 abbinati a una impressionante sezione grafica NVIDIA GeForce GTX 1080. Per chi invece preferisce postazioni gaming desktop, l’aggressivo monitor ROG Swift PG348Q con pannello curvo da ben 34” e formato ultra-wide 21:9 si affiancherà al possente ROG GT51CA che, grazie all’esclusiva abbinata di potenti processori Intel Core i7 overcloccabili fino a 4,6 GHz e un comparto grafico che integra fino a due NVIDIA GeForce GTX 1080 in configurazione SLI, assicura tutta la potenza necessaria per vivere esperienze di gioco incredibilmente realistiche e davvero mozzafiato, anche alle risoluzioni più elevate.

Anche in questo caso ogni postazione da gioco sarà opportunamente equipaggiata dalle periferiche gaming più recenti ed evolute per offrire controllo totale e la più ricca e appagante esperienza di gioco. Tra queste spiccheranno le nuovissime cuffie gaming ROG Strix Fusion 300, eccezionalmente leggere e performanti, confortevoli anche per lunghe maratone di gioco su PC, console e smartphone e realmente sorprendenti grazie all’audio surround 7.1 canali, cui si affiancheranno i mouse ROG Gladius II e ROG Strix Evolve, il mouse pad extra large ROG Sheath e le tastiere Cerberus Mech RGB e ROG Claymore RGB.



Per tutti gli amanti del gaming su piattaforma mobile, l’Esports Cathedral offrirà anche la possibilità di testare una ricca selezione di smartphone della nuova famiglia ASUS ZenFone 4, tutti caratterizzati da performanti piattaforme Qualcomm, ampi e luminosi schermi da 5,2 a 5,5 pollici, sorprendente sezione audio Hi-Res con supporto DTS Headphone X ed un ricco set di funzionalità dedicate al gaming grazie a Game Genie, oltre che funzionalità fotografiche evolute grazie alla doppia fotocamera frontale o posteriore. La partecipazione di ASUS alla prestigiosa manifestazione di Lucca si completa anche grazie alla partnership con due publisher di eccezione, Blizzard e Activision, grazie alla quale i gamer e gli appassionati dei titoli come Overwatch, Heroes of the Storm e del più recente Destiny 2 potranno sfidarsi in avvincenti duelli e appassionanti sessioni di gioco nelle rispettive aree dedicate, equipaggiate ciascuna con performanti soluzioni desktop Powered by ASUS realizzate in collaborazione con NVIDIA e desktop gaming ASUS G11, o misurare le proprie abilità su Hearthstone grazie ai tablet ZenPad 3S 10 e ZenPad 3 8.0 ed ai loro luminosi e brillanti display con risoluzione 2k ed audio DTS Headphone X.