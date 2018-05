ASUS Rog e MOBA insieme per l'eSport italiano: ecco l'All Star Team Moba ROG

I top streamer dell’esport italiano uniscono le forze per creare il primo, vero team “All Star” di League of Legends: MOBA ROG. In un’esplosione di entusiasmo collettivo, il team ufficiale italiano di ASUS ROG (Republic of Gamers) esordisce il 2 maggio in grande stile.

Un giorno da ricordare per ogni appassionato di gaming e di esport: MOBA ROG vince il qualifier di accesso ai PG Nationals contro i Racoon Community, assestando un bel 3-2!

Eccellenti anche i risultati in termini di visualizzazioni del match sul canale Twitch, registrando un altro record per l’esport italiano, con un picco di 8.000 utenti.

Il dream team MOBA ROG mette insieme alcuni tra i migliori player della scena competitiva italiana, tutti attivissimi e seguitissimi sui social media e Twitch: Paolocannone, Vanez, CounterShock, Acefos, Tsuzume, Italiandog e Gotrek. Esperienza tutta nuova dunque per i leader indiscussi dello streaming italiano riuniti ora nel team MOBA ROG, che, nato solo da pochi giorni, è già stato inondato dall’affetto e dal calore del pubblico, ottenendo già questo primo, importante risultato.

ASUS ROG si complimenta con la squadra ed è orgogliosa del percorso intrapreso insieme a MOBA e a tutto il team. L’obiettivo: non solo vincere. L’esport in Italia infatti merita ancora più spazio e attenzione, come già accade da anni oltre i nostri confini, e il divertimento e l’entusiasmo per gli appassionati è assicurato! Grazie alla strada intrapresa la volontà è soprattutto quella di sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica sul tema più generale dell’esport, troppo spesso nel nostro Paese considerato con scetticismo e diffidenza. ASUS ROG e MOBA credono fermamente in questo fenomeno e la nascita del team è l’espressione lampante del desiderio di attrarre sempre più gamer, sollecitando una partecipazione sempre più ampia e l’adesione di sempre nuovi appassionati, creando un ecosistema professionistico e di intrattenimento come già da tempo presente in altri Paesi.

Il team MOBA ROG, nato dalla convergenza del brand ASUS ROG con l’esperienza MOBA, testimonia l’impegno concreto in questa direzione, sposando i temi dell’esport e del gaming in ogni possibile declinazione, dando espressione e voce a una passione che unisce spettatori e videogiocatori di ogni età. ASUS, con il marchio Republic of Gamers, si riconferma così protagonista nel mondo gaming ed esport, sottolineando la sua vocazione e vicinanza all’intera comunità dei videogiocatori, da sempre con un posto in prima linea nella maggior parte degli appuntamenti nazionali più importanti!

“ASUS ha abbracciato il progetto MOBA fin dal suo inizio” - dichiara Teodoro Di Pede, Marketing Manager Open Platform Business Group di ASUS Italia - “e l’evoluzione dello stesso con il team MOBA ROG consente oggi di aggiungere un importante tassello al percorso pionieristico del gaming e dell’esport in Italia. ASUS ROG - Republic of Gamers è da oltre un decennio impegnata a livello globale a sostenere giocatori e competizioni con la sua articolata gamma di prodotti dedicati. La scelta di affiancare molti tra i team più famosi e seguiti a livello internazionale testimonia il nostro impegno nel creare una ‘Repubblica dei Giocatori’, della quale poter essere tutti protagonisti prima ancora che spettatori”.

Il team MOBA ROG rappresenta così un ulteriore step della collaborazione tra ASUS ROG e MOBA, il primo vero esport bar italiano, sempre più riferimento per l’intera community gaming che da oggi potrà darsi appuntamento qui in numerosi prossimi eventi e incontrare, sostenere e divertirsi con gli atleti del team, oltre che trovare un luogo dove socializzare e vivere insieme la propria passione per i videogiochi.

Maggiori informazioni disponibili sulla pagina Facebook ufficiale.