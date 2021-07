ASUS ROG: mouse, cuffie e sedia da gaming in offerta su Drako.it

Durante l'Everyeye Expo vi abbiamo mostrato come assemblare un PC da gaming con la collaborazione di Drako.it, in offerta sul sito trovate alimentatore e scheda di rete e da oggi anche tre indispensabili accessori targati ASUS ROG Republic of Gamers, prodotti premium per chi desidera giocare al massimo e senza compromessi.

Iniziamo segnalando il Mouse ASUS ROG Gladius III a 89.90 euro, un dispositivo con sensore ottico PixArt PMW 3370, risoluzione 19.000 DPI e accelerazione massima 50G, con illuminazione multicolore RGB Aura Sync, 6 tasti programmabili (compreso lo scroll) e una durata della batteria fino a 78 ore (senza illuminazione).

Il secondo prodotto che vi consigliamo è la sedia gaming ASUS ROG Chariot Core SL300 a 399.90 euro, poltrona con finiture di alta gamma, anima in metallo, imbottitura in schiuma, parte posteriore in pelle sintetica e braccioli in poliuretano. Lo schienale è regolabile fino a 165 gradi e anche il cuscino lombare può essere orientato in base alle vostre esigenze. Terzo e ultimo accessorio, le cuffie ASUS ROG Delta Core a 79.90 euro, headset gaming con driver da 50mm e cuscinetti auricolari ergonomici con tecnologia ROG Hybrid.

Un tris di accessori di un brand di alta qualità come ASUS ROG per ottenere il meglio dalle proprie sessioni di gioco. Le offerte su Drako.it sono valide solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.