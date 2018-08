ASUS ROG è il nuovo sponsor tecnico del Dreamhack Masters 2018

Siglato l'accordo tra ASUS ROG ed il circuito internazionale del Dreamhack Masters 2018 che prenderà il via prossimamente a Stoccolma con un nuovo appuntamento stagionale.

Il più famoso festival internazionale riguardante gli sport elettronici, il Dreamhack, ha stretto un accordo per una sponsorizzazione (effettiva dal CORSAIR Dreamhack Stoccolma 2018, ndr.) con l’azienda leader nel settore della tecnologia ed informatica, ASUS Republic of Gamer.



ASUS ROG metterà a disposizione monitor e PC che saranno utilizzati durante le giornate di fiera oltre ad organizzare alcuni stand per la promozione dei prodotti di ultima generazione.



Il direttore del Dreamhack Masters, Marc Winther ha dichiarato:

“We’re extremely pleased to once again partner up with ASUS ROG, this time for our Stockholm event, following partnerships to both 2016 and 2017 editions of the Malmö event as well as Las Vegas. We continue to work with ASUS ROG on multiple projects, together we’ve achieve great things over the years.”



Nel dicembre 2017, il Dreamhack aveva raggiunto anche un accordo di sponsorizzazione molto importante con il brand CORSAIR sia per quanto riguarda la DreamLeague sia per la serie di tornei facenti parte del circuito DreamHack Masters, fornendo ai partecipanti tastiere e mouse di ultima generazione ed altamente performanti.

Questo accordo con ASUS tuttavia permetterà di completare l'offerta di prodotti e periferiche che saranno messi a disposizione dei futuri cyber-atleti che parteciperanno ai prossimi eventi del circuito.



ASUS ROG continua quindi il suo percorso di inserimento all’interno del mondo degli esport facendo eco all’accordo raggiunto solo qualche mese fa con la H1Z1 Pro League che permise ad ASUS di diventarne lo sponsor ufficiale per quanto riguarda le componenti Hardware.



Sempre recentemente ASUS ROG aveva siglato degli accordi di sponsorizzazione con diverse società tra le quali troviamo Echo Fox, Ninjas in Pyjamas e NRG Esports.



Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della manifestazione.