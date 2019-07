ASUS RoG Phone II sarà il primo smartphone basato sul nuovo Snapdragon 855 Plus

ASUS ha annunciato oggi che il nuovo smartphone per il gaming ROG Phone II sarà il primo dispositivo per il mobile ad essere alimentato dal nuovo processore Snapdragon 855 Plus di Qualcomm, e darà agli utenti la migliore esperienza possibile in termini di mobile gaming.

Rispetto al primo ROG Phone, infatti, il dispositivo introdurrà delle importanti innovazioni a livello tecnico su cui però ancora non sono trapelate indicazioni.

La disponibilità e le specifiche del nuovo dispositivo infatti saranno annunciate nel corso delle prossime settimane, ma ASUS ha voluto preannunciare l'integrazione dell'SoC, caratterizzato dalla CPU Kryo 485 che consente allo Snapdragon 855 Plus di raggiungere fino a 2,96 GHz di velocità di frequenza, mentre la GPU Adreno 640 garantirà una velocità di clock del 15% superiore rispetto all'attuale Snapdragon 855.

"Con queste premesse in termini di prestazioni, insieme ad una serie di nuove e interessanti funzionalità che saranno presto annunciate, ROG Phone II è ancora una volta pronto a conquistare il mondo del mobile gaming" afferma Asus nel comunicato stampa giunto in redazione.

La presentazione ufficiale di ASUS RoG Phone II è in programma il 23 Luglio. Secondo gli ultimi rumor, dovrebbe includere uno schermo con refresh rate di 120 Hz, in grado di garantire immagini più fluide.