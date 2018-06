ASUS ROG presenta il primo smartphone gaming e una nuova linea di prodotti al Computex

ASUS ROG è stata protagonista oggi dell'evento stampa For Those Who Dare al Computex 2018 e ha presentato una nuova linea di prodotti gaming che include ROG Phone, il primo smartphone gaming Republic of Gamers in assoluto che è anche il primo smartphone al mondo con sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D.

ROG ha annunciato anche ROG Rapture GT-AX11000 - il primo router tri-band 802.11ax al mondo con velocità Wi-Fi superiore a 10.000 Mbps - e altri prodotti appartenenti a nuove categorie come i sistemi di raffreddamento per CPU ROG Ryujin e ROG Ryuo e l'alimentatore ROG Thor 1200W Platinum. Durante l'evento stampa sono state annunciate anche le cuffie gaming ROG Delta e i laptop gaming ROG Strix SCAR II e ROG Strix Hero II. Sul palco il Chairman di ASUS Jonney Shih, che ha sottolineato tutto il suo entusiasmo per l'ampliamento della linea di prodotti ROG: “Oggi è un giorno di festa per chi osa essere diverso. ROG è stata fondata dodici anni fa con l'intento di creare una linea di prodotti all'avanguardia, appositamente progettati per garantire la vittoria in ogni occasione. Oggi, grazie all'impegno ingegneri e progettisti di ROG, gamer professionisti e appassionati in ogni parte del mondo, abbiamo raggiunto questo obiettivo e l'abbiamo distillato nell'essenza stessa di ROG. Continueremo con questo spirito impegnandoci a sviluppare le innovazioni di prossima generazione per l’universo gaming”.

L'attesissimo ROG Phone adotta l'esclusivo sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D GameCool, sensori tattili ultrasonici AirTrigger, un esclusivo design dedicato ai gamer con porte installate sui fianchi e ottimizzate per la modalità d'uso landscape (orizzontale), un brillante display AMOLED con immagini HDR, frequenza di refresh di 90 Hz e tempi di risposta di 1 ms che garantiscono una reale esperienza di gioco. Caratterizzato da un puro DNA gaming ROG e alimentato dalla piattaforma mobile octa-core Qualcomm Snapdragon 845 più veloce al mondo con 2,96 GHz e GPU Qualcomm Adreno 630 ottimizzata per il gaming, ROG Phone infrange tutte le regole per spingersi dove i rivali non osano andare. Don McGuire, vice president product marketing di Qualcomm Technologies, Inc. è intervenuto per sottolineare la partnership di lunga data tra ROG e Qualcomm Technologies, sussidiaria di Qualcomm Incorporated.

“Qualcomm Technologies e ASUS hanno conseguito insieme molti successi nel corso degli anni e oggi siamo particolarmente orgogliosi di essere proprio al centro del loro nuovissimo dispositivo più all'avanguardia: ROG Phone", ha dichiarato McGuire. “La nostra piattaforma mobile Snapdragon 845 completamente riprogettata con la GPU Adreno 630, ottimizzata per il gaming, offre la massima velocità, minimizza il throttling termico e massimizza l'efficienza della batteria affinché l'utente possa giocare più a lungo. La piattaforma Snapdragon 845 è stata sviluppata per garantire un'esperienza di gioco senza pari, grazie a prestazioni eccezionali, grafica veloce e omogenea e velocità incredibili con connessioni LTE o Wi-Fi 802.11ad”.

ROG ha creato una partnership anche con Garena — lo sviluppatore di uno degli sparatutto di sopravvivenza più appezzati al mondo: Free Fire — per esplorare le infinite possibilità aperte da ROG Phone al mondo del gaming. Andrew Manugian, head of business development di Free Fire Global Publishing, è intervenuto per fornire ulteriori informazioni su questa partnership. Successivamente è intervenuto il team SMG, una squadra professionale nel gaming esport e campione del mondo in Arena of Valor, per descrivere la propria esperienza con ROG Phone e sottolineare i vantaggi che offre nel gaming in mobilità. Oltre a descrivere le partnership sviluppate per offrire la migliore esperienza di gioco in assoluto, ROG ha annunciato le nuove cuffie gaming ROG Delta, collegabili via USB -C a ROG Phone e altri smartphone per rendere ancora più interessante e coinvolgente il gaming mobile. ROG Delta adotta un quad-DAC ESS e driver con tecnologia di diversione del segnale audio per produrre suoni estremamente chiari e dettagliati, che consentono ai giocatori di individuare la posizione degli avversari con maggiore affidabilità.

Un altro straordinario annuncio durante l'evento è stato quello di ROG Rapture GT-AX11000, il primo router Wi-Fi tri-band 802.11ax al mondo capace di offrire una velocità di rete che tutti i gamer potevano soltanto sognare fino a oggi. ROG Rapture GT-AX11000 può fornire velocità wireless fino a 11.000 Mbps per migliorare il gaming online e ottimizzare l'uso generico della rete. ROG non è focalizzata soltanto a posizionarsi come leader nel mercato del gaming, ma amplia costantemente le proprie linee di prodotti per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti. ROG Ryujin e ROG Ryuo sono i primi sistemi di raffreddamento per CPU di ASUS Republic of Gamers, ma anche i primi sistemi a liquido al mondo con display integrato OLED a colori LiveDash da 1,77 pollici per visualizzare dati di sistema in tempo reale e GIF personalizzate. Un altro ingresso in una nuova linea di prodotti è rappresentato da ROG Thor 1200W Platinum, un alimentatore da 1.200 watt con ventola wing-blade da 14 mm certificata IP5X e tecnologia Aura Sync.

Ultimi a fare la loro apparizione sul palco nel corso dell'evento i notebook ROG Strix SCAR II e ROG Strix Hero. Ideali per i gamer più competitivi, ROG Strix SCAR II e Hero II adottano il primo display al mondo da 144 Hz con cornice ultrasottile e bassissimo tempo di risposta GTG (gray-to-gray) di 3 ms per garantire il massimo vantaggio competitivo nei giochi più veloci, mentre la tastiera HyperStrike Pro offre una capacità di controllo eccezionale. Oltre ai prodotti presentati sul palco, all'evento stampa For Those Who Dare è stata allestita un'area demo per dare visibilità a ulteriori novità come ROG Balteus Qi, un tappetino per mouse gaming RGB con superficie rigida ottimizzata per la massima precisione di tracciamento e carica wireless Qi, il mouse gaming ottico ergonomico ROG Gladius II Wireless con doppia connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth e ROG Strix Chassis con il suo entusiasmante design in allumino e cristallo fumé e supporto per la tecnologia di illuminazione indirizzabile AURA Sync.