ASUS ROG sarà il partner tecnologico di WeArena per il Wired Next Fest 2018

Da sempre vicina alla comunità dei videogiocatori, ASUS ROG (Republic of Gamers) annuncia la partecipazione in qualità di partner tecnologico di WeArena per il Wired Next Fest 2018, nota kermesse dedicata ai temi dell’innovazione in tutte le sue declinazione, in programma da oggi fino al 27 maggio a Milano presso i giardini Montanelli.

Il pubblico potrà immergersi in un’area tematica dedicata agli esports ed equipaggiata da PC gaming di fascia altissima, monitor ultrareattivi e periferiche di ultima generazione firmati ASUS ROG per una indimenticabile e coinvolgente esperienza videoludica.

Il progetto WeArena - realtà che per prima sta portando in Italia un nuovo format di luoghi tematici d’intrattenimento digitale e di cui ASUS è partner tecnologico - definisce spazi innovativi, pensati per l’intrattenimento di giovani e famiglie, allestiti con postazioni gaming ad elevate prestazioni ASUS ROG, esperienze di realtà virtuale, avanzate simulazioni di volo e di guida con i simulatori professionali, mentre specifiche aree sono state progettate e dedicate all’edutainment.

Durante le tre giornate di evento, WeArena offrirà al pubblico la possibilità di avvicinarsi al mondo degli esports attraverso sessioni di coaching di un’ora con alcuni dei migliori videogiocatori professionisti italiani sui titoli Overwatch, FIFA e Hearthstone: Simone “VKing” Larivera, Davide “Crirawin” Scavo e Fabio “Lionel” Denuzzo saranno a disposizione degli appassionati per mostrare suggerimenti e tattiche avanzate di gioco per migliorare le proprie performance.

Nell’area WeArena i giocatori potranno apprezzare le performance dei PC Powered by ASUS Winblu PBA Extreme con configurazioni top che integrano processori Intel Core i9 e schede grafiche ROG Strix GTX 1080Ti. Per garantire prestazioni di gioco ottimali ciascun PC è affiancato da diversi modelli di LCD gaming, come i monitor ROG Strix XG258Q – con tecnologia G-Sync, frequenza di aggiornamento nativa 240Hz, tempo di risposta 1ms e la tecnologia Extreme Low Motion Blur per un game play sempre fluido e ultra-realistico. Un set di periferiche gaming completa le postazioni di gioco, a partire dalla recente tastiera RGB ROG Strix Flare - con switch Cherry MX, badge illuminato personalizzabile e tasti multimediali dedicati per i giochi – fino ad arrivare alle cuffie gaming ROG Fusion 300, con virtual surround 7.1, che offrono un audio immersivo e il massimo comfort per le lunghe maratone di gioco su PC, console e smartphone.