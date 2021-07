ASUS ROG Sconti: i monitor in offerta su Drako.it per un periodo limitato

Grazie al supporto dei ragazzi di Drako.it, durante la prima giornata dell'Everyeye Entertainment Expo vi abbiamo mostrato come assemblare un super PC da gaming. Per celebrare la collaborazione, hanno tagliato il prezzo dei prodotti usati durante la diretta sul canale Twitch di Everyeye, ma solo per un periodo limitato

Nei giorni scorsi vi abbiamo già presentato mouse, schede di rete, cuffie e sedie da gaming, tutto targato ASUS ROG, e quest'oggi proseguiamo sulla stessa linea mostrandovi due monitor della stessa casa che possono fare la gioia dei gamer: l'ASUS ROG Swift PG259QN e l'ASUS ROG Strix XG49VQ, entrambi acquistabili su Drako.it.

Offerte di Drako.it

L'Asus ROG Swift PG259QN misura 24,5 pollici, ha una risoluzione FHD (1920x1080) ed è dotato di un pannello Fast IPS con una frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz, tempo di risposta da grigio a grigio (GTG) di 1 ms e un processore NVIDIA G-SYNC. L'ASUS ROG Strix XG49VQ, invece, è un monitor da gaming curvo HDR da 49 pollici con risoluzione Double Full HD (3840 x 1080), aspect ratio 32:9, refresh rate di 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync (Radeon FreeSync 2 HDR). Vi ricordiamo che queste offerte sono valide solo per un tempo limitato.