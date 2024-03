ASUS ROG STRIX B550-A: sconto BOMBA per la scheda madre da gaming

Chi è alla ricerca di una nuova scheda madre per il proprio PC da gaming potrebbe approfittare della nuova offerta Amazon, che permette di acquistare con il 32% di sconto una mobo ASUS della serie Republic of Gamers.

Scheda Madre ASUS ROG STRIX B550-A GAMING in offerta su Amazon a soli 137,95 euro

Ci stiamo riferendo alla ASUS ROG STRIX B550-A GAMING, una scheda madre con rifiniture bianche, socket AM4 (quindi adatta a processori AMD Ryzen di terza generazione) nel formato ATX e con le tecnologie più avanzate. Oltre al supporto per PCIe 4.0, questa scheda madre ASUS implementa anche un doppio slot M.2 per gli SSD più veloci ed avanzati, la piena compatibilità con le porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e le uscite video HDMI 2.1 e DisplayPort 1.2. Per quello che riguarda invece la connessione internet, è possibile sfruttare la porta Ethernet Intel 2,5Gb con ASUS LANGuard. Chi guarda anche all'estetica sarà felice della presenza di LED RGB che possono essere gestiti tramite l'applicazione ASUS Aura Sync.

Va precisato che la promozione legata a questa scheda madre non fa parte della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, ma non possiamo escludere che la sua durata sia ugualmente limitata nel tempo. Sarebbe quindi preferibile affrettarsi all'acquisto, poiché il prezzo potrebbe tornare alla normalità nel giro di qualche ora.

