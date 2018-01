ASUS stringe una partnership con SKT T1 per un laptop esport da 1.700 dollari

Avete sempre desiderato un laptop da gaming brandizzato con il logo della vostra squadra preferita?collaborerà con il team coreano di League of Legends (i vice campioni del mondo del 2017) per creare un laptop progettato specificamente per l'esport.

Il portatile “ROG Strix SKT T1 Hero Edition” è marchiato con il logo SKT T1 e presenta un processore Intel Core i7 e una scheda grafica Nvidia GeForce 1060. Nella giornata di ieri, ASUS ha svelato il prezzo del laptop (che sarà disponibile nel primo trimestre fiscale del 2018): 1.700 dollari. Non esattamente bruscolini. Questo, però, ce lo aspettavamo.

Per chi non la conoscesse, l'organizzazione SKT T1 è una delle squadre di League of Legends di maggior successo al mondo, con diversi titoli mondiali che fanno bella mostra in bacheca. Lee "Faker" Sang-hyeok è probabilmente il giocatore di League of Legends più popolare al mondo, nonché il più recente vincitore del Best Esports Player ai The Game Awards, aggiudicato all'inizio di dicembre. Come dicevamo, gli SKT T1 hanno conquistato il secondo posto nel campionato del mondo 2017, perdendo contro gli extraterrestri Samsung Galaxy nella finale di Pechino.

Il laptop ASUS, comunque, non è la prima operazione commerciale che vede coinvolti gli STK T1. A novembre, Razer e la squadra coreana hanno lanciato un mouse e un tappetino col logo del team per celebrare il secondo posto.

Se siete interessati all'acquisto del laptop, ASUS ha comunque già pensato di proporre un bundle con il suo mousepad a tema SKT T1, oltre a una maglia e poster esclusivi. La firma di Faker, ovviamente, è stampata anche sul fondo per tutti i superfan del famoso giocatore in circolazione.