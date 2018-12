Asus svela le nuove cuffie da gaming ROG Delta: si parte da 199 Euro

ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità delle cuffie ROG Delta, una nuova serie di cuffie da gioco appositamente studiate per gli sparatutto in prima persona (FPS), dotate di certificazione Sony Hi-Res Audio e progettate per essere incredibilmente leggere e confortevoli.

Le ROG Delta sono anche il primo headset gaming al mondo equipaggiato con convertitore digitale-analogico ES9218 QUAD DAC di ESS Sabre, azienda leader in campo Hi-fi, che offre un audio estremamente chiaro e dettagliato per offrire ai giocatori un’importante vantaggio competitivo. Dotate di connettore USB-C™, le cuffie dispongono anche di un adattatore da USB-C a USB 2.0 per essere sfruttate su un ampio ventaglio di piattaforme (PC, console e dispositivi mobili). Inoltre, uno speciale effetto di illuminazione RGB unico nel suo genere, offre un look elegante e al contempo distintivo.

Le cuffie ROG Delta sono dotate di driver ASUS Essence, un’esclusiva tecnologia in grado di offrire suoni ad alta definizione uniti a bassi profondi e potenti per un’immersione totale nel gioco. I padiglioni ergonomici D-shape con cuscinetti auricolari ibridi, ROG Hybrid, offrono un comfort superiore per giocare senza affaticamento anche per periodi prolungati.

Le cuffie ROG Delta sono caratterizzate da un convertitore digitale-analogico ESS ES9218 QUAD DAC™ che fornisce un'elaborazione audio senza perdita di dati, con ogni DAC che dedica la sua potenza di elaborazione a un sottoinsieme della gamma di frequenze udibili: bassi, medi, alti, ultra-alti. I quattro segnali vengono poi combinati, per produrre un suono più chiaro con un impressionante rapporto segnale/rumore (SNR) di 127dB, molto più elevato di qualsiasi altra tecnologia simile attualmente disponibile sul mercato. Come risultato, i giocatori possono sentire i suoni di gioco e individuare da dove provengono con precisione millimetrica, avendo così la possibilità di giudicare con esattezza la distanza del nemico, la direzione dei passi, la posizione dei colpi di arma da fuoco e altro ancora.

Le cuffie ROG Delta sono inoltre dotate dell'esclusiva tecnologia Hyper-Grounding che previene le interferenze elettromagnetiche attraverso un PCB multistrato e uno speciale design, per un audio puro e privo di rumore in sottofondo. Grazie a questa innovativa tecnologia, ASUS ROG Delta è la prima cuffia da gioco al mondo con illuminazione RGB in grado di includere un DAC ESS QUAD per liberare pienamente tutto il suo potenziale, fornendo ai giocatori un audio ricco e potente.

Le cuffie ASUS ROG Delta includono una nuova generazione di driver esclusivi ASUS Essence. I driver sono stati aggiornati con la tecnologia Audio Signal Diversion, ovvero una parete circolare che aiuta a separare i suoni ad alta, bassa e media frequenza, riducendo le interferenze tra le gamme di frequenze per un audio più puro e chiaro. I driver sono inoltre dotati di un'ampia risposta di frequenza di 20Hz-40kHz per fornire bassi incredibilmente forti e un suono di gioco ottimizzato, in modo che i giocatori possano sentire ogni dettaglio mentre si godono un'esperienza acustica coinvolgente a 360 gradi. I driver ASUS Essence hanno un esclusivo design a camera stagna, messo a punto dagli ingegneri audio ASUS per fornire le più ampie sonorità audio e ben bilanciate affinché il suono risulti naturale e incontaminato.

Le cuffie ROG Delta sono realizzate per offrire un comfort eccellente. Sono infatti dotate di padiglioni ergonomici a forma di D che si adattano maggiormente alla forma dell'orecchio rispetto ai padiglioni ovali, riducendo del 20% l'area di contatto non necessaria: il risultato è una migliore e più confortevole vestibilità che le rende particolarmente adatte per lunghe sessioni di gioco o streaming.

All'interno di ogni padiglione auricolare, i driver sono inclinati di 12 gradi per adattarsi perfettamente all'angolo naturale dell'orecchio, migliorando ulteriormente la sensazione di comfort. Il design inclinato contribuisce anche a migliorare la qualità del suono, consentendo al segnale audio di viaggiare direttamente nel condotto uditivo, così da garantire un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Le cuffie sono particolarmente leggere e la pressione di chiusura con cui si appoggiano all’orecchio è stata ottimizzata per ridurre l'affaticamento e il disagio dell'orecchio stesso quando indossate per lunghi periodi.

Equipaggiate con due tipi di cuscinetti auricolari, le cuffie ASUS ROG Delta soddisfano le preferenze di qualsiasi giocatore. I cuscinetti auricolari ROG Hybrid combinano pelle sintetica e tessuto a rete per un maggior spessore e una migliore traspirazione, offrendo una vestibilità perfetta anche se indossate per sessioni di gioco prolungate. Il secondo set di cuscinetti auricolari è realizzato in pelle sintetica, risultando più sottili e morbidi, il che li rende adatti all'uso in movimento.

ROG Delta è la prima cuffia da gioco sul mercato ad adottare un'illuminazione RGB con effetti di luci circolare, che produce spettacolari effetti multicolore da sette zone di illuminazione indipendenti. I giocatori possono scegliere tra più di 16,8 milioni di combinazioni di colori e sei effetti di illuminazione preimpostati per creare uno stile unico in grado di distinguere i giocatori sul campo di battaglia.

Le ROG Delta sono inoltre dotate della tecnologia ASUS Aura Synch, che permette ai giocatori di sincronizzare gli effetti di luce tra i prodotti Aura compatibili per creare un'atmosfera di gioco coinvolgente.

Le cuffie ROG Delta dispongono di un connettore USB-C per collegarsi facilmente con i più recenti PC e dispositivi mobili. È incluso anche un adattatore da USB-C a USB 2.0 (Tipo A) per garantire la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi. Sia che siano collegati tramite USB-C o USB 2.0, gli utenti possono godere di una qualità audio incontaminata abilitata dal DAC ES9218 QUAD su ogni dispositivo, a casa o in movimento.

Le cuffie ROG Delta sono attualmente disponibili ad un prezzo consigliato di Euro 199, iva inclusa.