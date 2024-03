ASUS ZenWiFi XD5: sconto SUPER per il sistema mesh che aumenta la copertura del wi-fi

Un problema molto comune è quello della copertura wi-fi, motivo per cui la connessione non raggiunge ogni zona della casa. Per risolvere, potete approfittare dell'ottima offerta Amazon che permette di acquistare un sistema mesh di ASUS con il 26% di sconto.

ASUS ZenWiFi XD5 Sistema Wi-FI 6 AX Mesh in offerta su Amazon a soli 97,99 euro

Al centro della promozione primaverile di Amazon troviamo infatti l'ASUS ZenWiFi XD5 Sistema Wi-FI 6 AX Mesh, un dispositivo che potenzialmente potrebbe risolvere tutti i vostri problemi relativi alla copertura internet senza fili. Questo piccolo dispositivo bianco, che viene venduto con il 26% di sconto rispetto al prezzo originale, può fungere da router classico o da ripetitore di segnale. Basterà configurarlo per far sì che, da qualsiasi punto del vostro appartamento, estenda il segnale wi-fi facendo in modo che possiate sempre restare connessi senza dover passare tra reti wireless diverse, il tutto grazie al sistema mesh.

Oltre a supportare il Wi-Fi 6 con una velocità massima di 3000Mbps (a patto di avere un dispositivo compatibile con questa tecnologia), il piccolo cubo bianco targato ASUS vanta anche il supporto alla doppia banda e ad una serie di opzioni extra relative al parental control.

Trattandosi di una delle promozioni legate alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon, è bene specificare che resterà valida solo per poche ore prima che il prezzo torni ad essere quello di sempre, ossia 131,80 euro.

