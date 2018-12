At Sundown: un nuovo sparatutto stealth multiplayer dalle atmosfere oscure

Mild Best Games e il publisher Versus Evil hanno annunciato la data di uscita di At Sundown, interessante sparatutto stealth multiplayer in cui quattro giocatori sono chiamati a collaborare o sfidarsi in entusiasmanti scontri, online e offline.

"At Sundown è uno sparatutto stealth multigiocatore dall’alto in cui fino a 4 giocatori possono competere in scontri mortali sia online sia offline. Con una varietà di armi fighe con cui farsi fuori a vicenda e tante mappe su 6 aree diverse, solo il migliore dominerà ogni turno e sopravviverà alla sfida finale per l’ascesa al tramonto!"

Il gioco sarà disponibile in formato digitale dal 22 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch, il prezzo non è ancora stato rivelato, gli sviluppatori hanno però annunciato un corposo supporto post lancio gratuito che introdurrà nuove arene, modalità e personaggi per tutto il prossimo anno.