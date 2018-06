AT&T stringe una partnership con ESL per il gaming competitivo mobile in 5G

Il gigante delle telecomunicazioni nordamericano AT&T ha firmato un accordo per sponsorizzare molti dei prossimi eventi di ESL. La partnership potrebbe essere il segno che il portale ESL desidera espandere le sue ambizioni sui titoli mobile.

"Pensiamo agli esport del futuro e questo riguarda i dispositivi mobili", ha detto il vice di AT&T Shiz Suzuki a USA Today.

Tra il 12 e il 14 giugno le due società ospiteranno anche una demo del 5G all'E3. Sebbene ESL sia conosciuta per offrire eventi di livello mondiale in titoli come Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2, negli ultimi due anni l'azienda ha cercato di integrare anche giochi mobile competitivi nella sua piattaforma.

Anche se questo potrebbe essere un riflesso della crescente popolarità dei giochi mobile, la fetta di mercato è diventata anche una risorsa preziosa per la casa madre di ESL, MTG. Secondo il resoconto trimestrale di MTG del 23 aprile, il principale fattore di reddito della società è stato lo studio Innogames, che ha generato $ 67 milioni solo nel primo trimestre del 2018.

Le implicazioni della tecnologia 5G nell'industria del gaming non sono limitate solo all'intrattenimento strettamente mobile. Il 15 maggio Oskar Gabrielson, CEO di DICE, ne ha parlato come una delle principali aree di interesse dello sviluppatore di Battlefield, grazie alla velocità record e della latenza minima che 5G può offrire. "In un mondo in cui i giochi di streaming diventano possibili, non avrai bisogno di possedere una PlayStation o un telefono, sarai in grado di giocare su qualsiasi piattaforma, ovunque e in qualsiasi momento", ha detto Gabrielson.

AT&T apparirà d'ora in avanti come sponsor principale di ESL, a partire dall'ESL One di New York il 26 settembre, nei futuri eventi Intel Extreme Masters e nella prossima Arena of Valor Pro League.