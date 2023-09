Atari 2600+ preordini aperti anche in Italia su Amazon

A partire da lunedì 11 settembre i preordini di Atari 2600+ sono ufficialmente aperti Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Serbia, Slovenia, Svizzera, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda.

Atari 2600+ sarà disponibile dal 17 novembre 2023 ed è ora possibile preordinare la console al prezzo consigliato di €119,99 presso i principali rivenditori, tra questi troviamo anche Amazon Italia, di seguito vi lasciamo il link (tracciato) per il preordine:

Atari 2600 Plus viene definita "una riproduzione fedele e moderna della console pionieristica apparsa per la prima volta nel 1980", la console viene venduta con in dotazione una cartuccia con 10 giochi (Adventure, Combat, Dodge Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars Revenge) e un controller CX40+, separatamente è possibile acquistare il CX-30 Paddle Controller con cartuccia multigioco 4 in 1, al prezzo di €34,99.

Altri giochi di lancio, tra cui le cartucce di Berzerk Enhanced Edition e Mr. Run and Jump, saranno in vendita al prezzo di €29,99, presto disponibili per il preordine.

Una console celebrativa, Atari 2600+, pensata per rendere omaggio ad una piattaforma leggendaria che ha contribuito a rendere popolari i videogiochi casalinghi tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '80.