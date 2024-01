Atari 2600+: tre iconici videogiochi in arrivo sulla retroconsole celebrativa

Dopo aver annunciato la retroconsole Atari THE500 Mini, la storica azienda videoludica californiana si prepara a espandere il catalogo di Atari 2600+ per fare spazio alle riedizioni di tre grandi videogiochi creati originariamente per l'Atari 7800.

La nuova infornata di titoli 'nostalgici' promossa da Atari e Plaion andrà a rimpolpare la ludoteca di Atari 2600+ a partire dal 24 maggio di quest'anno. Nel terzetto di esperienze interattive in arrivo sulla retroconsole celebrativa di Atari troviamo Fatal Run, Food Fight e Ninja Golf, ciascuno dei quali verrà ripubblicato singolarmente in nuove cartucce compatibili sia con Atari 2600+ che con la vecchia console Atari 7800.

Fatal Run

In questo gioco di corse post-apocalittico è necessario recarsi in varie città per consegnare medicinali, mentre si è in viaggio verso una base missilistica che ospita un razzo in grado di salvare il mondo.

Questo titolo classico incarna la popolarità dei temi post-apocalittici che ha caratterizzato la sua uscita originaria nel 1990, temi che sono ancora oggi predominanti.

Food Fight

Vesti i panni di Charley e tenta di mangiare un cono gelato. Ma prima dovrai evitare gli chef che ti stanno cercando: Angelo, Zorba, Oscar e Jacques. Evita il cibo lanciato dagli chef per ottenere il cono.

Puoi anche lanciare il tuo cibo contro gli chef per rallentarli. Questo titolo, molto amato, è rimasto un classico nei circoli dei giochi retro e viene spesso elogiato per il suo ritmo veloce e il suo gameplay semplice.

Ninja Golf

La sfida sportiva e ninja per eccellenza, una partita di golf e una feroce battaglia ninja. Colpire i ninja, schivare le stelle, raccogliere tesori e fare birdie: tutto questo è parte di una giornata all'insegna del divertimento.

Questa combinazione non convenzionale di combattimento ninja e meccaniche di golf ha fatto sì che Ninja Golf si distinguesse come uno dei giochi più insoliti per le console Atari.

I preordini per le riedizioni di Ninja Golf, Food Fight e Fatal Run partono quest'oggi lunedì 29 gennaio: ciascun videogioco viene proposto al prezzo di 29,99 euro. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Atari 2600+, il ritorno del mito degli anni '80.