Atari 50 The Anniversary Celebration: svelata in video la raccolta arcade definitiva

Le fucine digitali di Digital Eclipse Software sfornano il video di annuncio di Atari 50: The Anniversary Celebration, una collezione che ripercorrerà la storia dell'iconica casa di sviluppo californiana.

All'interno della raccolta non troveremo "soltanto" novanta videogiochi, ma anche tantissimi contributi multimediali che aiuteranno gli appassionati a riavvolgere idealmente il nastro dei ricordi per scoprire l'importanza e l'impatto avuto da Atari nell'intera industria dell'intrattenimento digitale.

La Anniversary Celebration per il cinquantesimo compleanno del publisher e sviluppatore americano comprenderà numerose interviste con gli sviluppatori e i leader del settore influenzati dai giochi Atari, documenti inediti sulla progettazione dei titoli arcade più amati, artwork originali in alta risoluzione e numerosi filmati (sia d'epoca che più recenti) dedicati ai singoli giochi della collezione, per un totale di oltre 60 minuti di video.

I titoli presenti nella collezione offriranno una retrospettiva completa sull'offerta ludica e contenutistica di console come Atari 2600, 5200 e 7800, i computer Atari 8-bit, Lynx e Jaguar. All'interno della raccolta troveremo anche delle versioni ammodernate e delle reinterpretazioni di classici arcade, tra cui Swordquest AirWorld, Haunted Houses, VCTR-SCTR, Neo Breakout, Quadratank e Yars' Revenge Reimagined.

Atari 50: The Anniversary Collection sarà disponibile a fine 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.