Atari ha acquistato oltre 100 classici degli anni '80 e '90: in arrivo remake e remaster

Dopo aver già acquisito Nightdive, publisher di System Shock remake, Atari continua ad investire per assicurarsi i diritti su numerose glorie del passato dell'industria videoludica.

Atari costituisce ad oggi una piccola frazione di ciò che è stata un tempo, e mentre le più grandi aziende rincorrono e creano i più grandi trend, la società statunitense punta sul passato per espandere il suo futuro.

Atari vuole dare un boost alla sua strategia e lanciare remake e riedizioni di franchise classici. Atari sta acquistando i diritti su innumerevoli giochi classici, creando al contempo degli studi interni per sfruttare le IP e impiegarle in nuovi prodotti videoludici.

Oggi la compagnia ha annunciato di aver acquisito i diritti su "più di 100 titoli per PC e console degli anni '80 e '90", una mossa che sottolinea chiaramente il piano strategico che il CEO di Atari, Wade Rosen, ha recentemente condiviso con Axios. Il comunicato stampa non offre molto in termini di giochi acquistati e gli unici titoli elencati sono i seguenti: Bubsy, Hardball, e le serie di Demolition Racer e 1942: Pacific Air War F-117A.

Le compere di Atari si susseguono ormai da molti mesi, e sembra che la compagnia stia pianificando un serio piano di espansione sul mercato. L'acquisto di queste nuove IP fa seguito anche all'acquisizione di Moby Games da 1,5 miliardi di dollari.