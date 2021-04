Atari annuncia la nuova Divisione Gaming, svilupperà giochi 'per l'era moderna'

Atari, la società americana dai celebri fasti, ha annunciato la creazione di una nuova divisione dedicata al gaming che avrà l'obbiettivo di realizzare giochi per PC e console in grado di adattarsi "all'era moderna" e di competere sul mercato.

In un comunicato stampa divulgato in occasione del cambio al vertice della società, Atari ha infatti dichiarato di voler rivitalizzare la storica IP Atari che "condividerà la fruibilità immediata dei classici, introducendo al contempo una campagna single-player, modalità co-op/multiplayer e gioco online".

"La Gaming Division di Atari, che includerà tutte le risorse non comprese nella Blockchain Division, si concentrerà sul gaming ed in particolare sul mercato in espansione del retro gaming" prosegue la nota. "Finanziariamente, Atari darà la priorità alla crescita incrementale a lungo termine e al flusso di cassa sostenibile. Per fare questo Atari si baserà su tre pilastri fondamentali per la Gaming Division: giochi, VCS e licenze". L'azienda californiana continuerà in ogni caso a sviluppare giochi free-to-play per dispositivi mobile, settore che le ha permesso di posizionarsi solidamente sul mercato.

Il nuovo amministratore delegato Wade J. Rosen ha infine ringraziato il suo predecessore riconoscendogli il merito della ristrutturazione del debito e delle scelte di investimento vincenti tra cui spiccano quelle nella Blockchain, nel VCS e nella catena Atari Hotel.