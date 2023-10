Atari compra Digital Eclipse, studio incentrato sul restauro di giochi classici

La preservazione dei videogiochi del passato è un tema molto caro ad Atari, che già in precedenza ha portato avanti manovre verso tale direzione: la scorsa primavera ad esempio Atari ha acquistato oltre 100 giochi classici degli anni 80 e 90. Ma la celebre azienda non ha certo finito con le compere.

Atari ha infatti annunciato l'acquisizione di Digital Eclipse, azienda specializzata nella preservazioni di giochi passati e negli ultimi anni molto attiva nella creazione di raccolte di successo: portano la sua firma opere quali Street Fighter 30th Anniversary Collection, Mega Man Legacy Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection e Atari 50 The Anniversary Collection, giusto per fare alcuni nomi.

L'acquisizione di Digital Eclipse consiste in un primo corrispettivo di 6.5 milioni di dollari da parte di Atari alla chiusura dell'affare prevista nei prossimi giorni, a cui si aggiungo ulteriori 13.5 milioni di dollari che potranno essere guadagnati dall'azienda a seconda delle prestazioni future. "L'acquisizione di Digital Eclipse permetterà ad Atari di espandere le proprie capacità di sviluppo interne e di utilizzare l'esperienza e la tecnologia a disposizione di Digital Eclipse. Unendosi ad Atari, Digital Eclipse accrescerà il proprio business ed amplierà la propria capacità di sviluppo grazie all'accesso a IP di livello mondiale, sfruttando tutta l'esperienza manageriale di Atari", si legge nel comunicato diffuso da Atari.

Lo scorso marzo Atari ha comparto Nightdive Studios, publisher di System Shock Remake, e adesso con l'aggiunta in squadra di Digital Eclipse "Atari sarà in grado di sostenere ulteriormente la sua strategia di crescita incentrata sul retrogaming".