ATARI rinnova il marchio Alone in the Dark: novità in arrivo?

Potrebbero esserci novità in arrivo per i fan di Alone in the Dark: ATARI ha rinnovato il marchio lo scorso mese di febbraio, legando il marchio alla categoria "Film e Serie TV", che la compagnia abbia in programma di rilanciare il franchise in grande stile?

Lo spin-off Alone in the Dark Illumination, uscito nel 2015, non ha riscosso purtroppo il successo sperato, ricevendo recensioni estremamente negative da parte della critica. Il brand Alone in the Dark è comunque ancora oggi molto popolare e non è escluso che ATARI voglia lanciare una serie TV (magari in collaborazione con Netflix?), un nuovo film o un gioco, sebbene al momento nel trademark non si faccia alcun cenno a questo media.

Non ci resta che attendere per saperne di più, ATARI sembra intenzionate a rinnovare le IP del suo catalogo con nuovi prodotti e a tornare in campo in grade stile con ATARI VCS, console basata su Android in grado di far girare vecchi classici e giochi nuovi.