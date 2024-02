Atari THE400 Mini: un tuffo nella nostalgia con i giochi preinstallati nella retroconsole

Un mese dopo l'annuncio ufficiale della retroconsole Atari THE400 Mini, Plaion stila l'elenco completo dei videogiochi preinstallati nella retroconsole celebrativa ispirata all'home computer pionieristico di Atari lanciato per la prima volta nel 1979.

La nuova piattaforma di Atari e Plaion è prodotta in collaborazione con Retro Games Ltd. e vanta ben 25 videogiochi preinstallati, oltre a una memoria espandibile tramite chiavette USB per caricare i propri videogiochi da cartucce, dischi e cassette ROM. La retroconsole offre anche una funzione Rewind e la possibilità di accedere a dei salvataggi dinamici, oltre alla compatibilità piena per 50/60Hz tramite uscita HDMI e cinque porte USB per tastiera, periferiche e joystick aggiuntivi. Il tutto, in un form factor che riprende il design dell'Atari 400, ma in una scala pari al 50% dell'home computer originario.

Atari THE400 Mini - videogiochi preinstallati

Airball -Naviga in un palazzo di 150 stanze, evitando i pericoli e risolvendo gli enigmi

-Naviga in un palazzo di 150 stanze, evitando i pericoli e risolvendo gli enigmi Asteroids - La tua nave è intrappolata in una cintura di asteroidi, fai esplodere massi e nemici per sopravvivere

- La tua nave è intrappolata in una cintura di asteroidi, fai esplodere massi e nemici per sopravvivere Basketball - Tutto qui: palleggia, tira e passa per raggiungere il successo sportivo

- Tutto qui: palleggia, tira e passa per raggiungere il successo sportivo BattleZone - Salva il mondo in questo sparatutto manovrando i supercarri ribelli e gli UFO

- Salva il mondo in questo sparatutto manovrando i supercarri ribelli e gli UFO Berzerk - Fai esplodere i robot, sfuggi a Evil Otto e schiva il fuoco dei laser in questo frenetico gioco arcade sparatutto

- Fai esplodere i robot, sfuggi a Evil Otto e schiva il fuoco dei laser in questo frenetico gioco arcade sparatutto Boulder Dash - Schiva i massi, raccogli i gioielli, scappa dalle grotte e completa i puzzle da solo o con un amico

- Schiva i massi, raccogli i gioielli, scappa dalle grotte e completa i puzzle da solo o con un amico Bristles - Aiuta Peter l'imbianchino a dipingere i muri sfuggendo ai nemici in questo coloratissimo platform

- Aiuta Peter l'imbianchino a dipingere i muri sfuggendo ai nemici in questo coloratissimo platform Capture the Flag - Cattura la bandiera in questo gioco d'azione 3D a labirinto

- Cattura la bandiera in questo gioco d'azione 3D a labirinto Centipede - Impugna un insetticida per liberare la zona incantata dei funghi in questo classico coin-op

- Impugna un insetticida per liberare la zona incantata dei funghi in questo classico coin-op Crystal Castles - Guida l'orso Bentley attraverso il labirinto di Bethilda, evitando i nemici e utilizzando i potenziamenti

- Guida l'orso Bentley attraverso il labirinto di Bethilda, evitando i nemici e utilizzando i potenziamenti Elektraglide - Sfida moto futuristiche ed evita gli ostacoli nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia

- Sfida moto futuristiche ed evita gli ostacoli nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia Encounter! - Comanda un'astronave in questo sparatutto spaziale e sopravvivi a veloci battaglie con agilità strategica

- Comanda un'astronave in questo sparatutto spaziale e sopravvivi a veloci battaglie con agilità strategica Flip and Flop - Controlla Flip il canguro e Mitch la scimmia in un audace platform per scappare dallo zoo

- Controlla Flip il canguro e Mitch la scimmia in un audace platform per scappare dallo zoo Henry’s House - Vesti i panni del piccolo Henry in questo platform, raccogliendo oggetti, trovando chiavi e sfuggendo a trappole

- Vesti i panni del piccolo Henry in questo platform, raccogliendo oggetti, trovando chiavi e sfuggendo a trappole Hover Bovver - Vesti i panni di Gordon Bennet in questo stravagante gioco a labirinto

- Vesti i panni di Gordon Bennet in questo stravagante gioco a labirinto Lee - Padroneggia le arti marziali in questo platform classico

- Padroneggia le arti marziali in questo platform classico M.U.L.E. - Gioco di strategia a turni in cui si colonizza un pianeta e si sconfiggono i coloni. Gioca da solo o con gli amici

- Gioco di strategia a turni in cui si colonizza un pianeta e si sconfiggono i coloni. Gioca da solo o con gli amici Millipede - Gioca nei panni dell'arciere in questo sequel di Centipede e impedisci agli insetti di prendere il sopravvento

- Gioca nei panni dell'arciere in questo sequel di Centipede e impedisci agli insetti di prendere il sopravvento Miner 2049er - Controlla Bounty Bob in questo platform d'azione distruggendo mutanti e raccogliendo oggetti

- Controlla Bounty Bob in questo platform d'azione distruggendo mutanti e raccogliendo oggetti Missile Command - Difendi le città con i tuoi missili in questo classico sparatutto

- Difendi le città con i tuoi missili in questo classico sparatutto O’Riley’s Mine - Vesti i panni del minatore Tim O'Riley e raccogli tesori, evita i pericoli e fatti strada verso la cima

- Vesti i panni del minatore Tim O'Riley e raccogli tesori, evita i pericoli e fatti strada verso la cima The Seven Cities of Gold - Esplora, negozia e crea colonie in questo innovativo gioco di strategia d'azione

- Esplora, negozia e crea colonie in questo innovativo gioco di strategia d'azione Star Raiders II - Pilota la Liberty Star e distruggi le basi Zylon in questo celebre sparatutto spaziale

- Pilota la Liberty Star e distruggi le basi Zylon in questo celebre sparatutto spaziale Wavy Navy - Comanda una nave, evita missili e aerei e diventa il leader strategico della marina

- Comanda una nave, evita missili e aerei e diventa il leader strategico della marina Yoomp! - Guida una palla che rimbalza ritmicamente attraverso livelli sospesi in questo platform unico nel suo genere

I preordini di Atari THE400 Mini sono già attivi, con lancio previsto per il 28 marzo al prezzo di 119,99 euro.