Atari VCS: la console è anche un mini PC, ecco come gira Cyberpunk 2077

Nel suo ultimo speciale a tema videoludico, il famoso youtuber Kevin Kenson ha colto al volo l'opportunità offertagli dalla spedizione del primo stock di Atari VCS, riservato in anticipo a chi ha partecipato al crowdfunding su IndieGoGo, per sondare le capacità hardware della console utilizzandola come un mini PC.

Nonostante la console sia progettata per riprodurre i titoli che hanno fatto la storia delle piattaforme Atari, come Centipede e Asteroids, il sistema vanta anche una "modalità PC" che può essere seguita per sfruttarne gli 8GB di RAM di cui è equipaggiata e l'APU basata su architettura AMD Ryzen.

Con questa consapevolezza, Kenson ha così deciso di testare la nuova, costosa console Atari VCS scegliendo di provarla in modalità PC con Fortnite e Cyberpunk 2077. Stando allo youtuber, Atari VCS è in grado di eseguire il battle royale di Epic Games soltanto alla risoluzione di 720fps e impostando al minimo il livello di dettaglio grafico.

Ben diverso è invece il discorso relativo a Cyberpunk 2077: pur riuscendo ad avviare il kolossal sci-fi di CD Projekt, Kenson dimostra come, allo stato attuale, il titolo non riesce a mantenere un framerate accettabile neanche impostando al livello più basso i parametri grafici e di risoluzione. Lo youtuber sottolinea però gli sforzi compiuti di recente da CD Projekt per ottimizzare il gioco: a detta di Kenson, infatti, senza l'Hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077 che ha reso compatibile il titolo su PC Windows 10 equipaggiati con CPU dual-core, eseguire il gioco su di un sistema dall'hardware limitato come Atari VCS sarebbe stato impossibile.