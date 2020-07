Atari VCS: la costosa console ha una data d'uscita ufficiale

L'attesa da parte dei fan sta ormai per giungere al termine, dal momento che proprio nelle ultime ore è stata annunciata ufficialmente la data d'uscita dell'Atari VCS.

La console arriverà infatti il prossimo novembre e, stando alle dichiarazioni del produttore, le spedizioni delle prime unità partiranno il 27 novembre 2020 per tutti coloro che hanno deciso di prenotarla sul sito ufficiale, dov'è possibile accaparrarsene una a circa 400 dollari. Chiunque abbia finanziato il progetto attraverso la campagna di raccolta fondi su IndieGoGo riceverà invece la console con un leggero anticipo e, se tutto andrà bene, riceverà il prodotto nel corso del mese di ottobre.

La console, disponibile in tre colorazioni diverse (una esclusiva del sito ufficiale, una acquistabile solo presso i Wallmart e una esclusiva Gamestop), non permetterà solo di giocare i vecchi classici ma anche le loro versioni rimasterizzate grazie ad un hardware che include un processore AMD Ryzen con chip grafico integrato e supporto al wi-fi.

In attesa di poter provare la console, vi ricordiamo che il suo sviluppo è stato piuttosto travagliato e solo di recente c'è stata una diatriba tra uno sviluppatore Xbox e Atari per i mancati compensi sui lavori svolti per il VCS.